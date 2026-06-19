bonprix świętuje 40-lecie marki: wyjątkowy event z widokiem na panoramę Warszawy

MARKA BONPRIX CELEBRUJE SWOJE 40 URODZINY

11 czerwca w Panorama Sky Bar odbył się niepowtarzalny event marki bonprix. Urodzinowe wydarzenie zgromadziło przedstawicieli największych tytułów mediowych oraz zaprzyjaźnionych z marką influencerów, tworząc atmosferę pełną inspiracji i pozytywnej energii. Panorama warszawskiego skyline’u stała się idealnym tłem do celebracji 40‑lecia marki, która od początku swojej działalności zachęca kobiety do wyrażania siebie poprzez modę.

Motywem przewodnim eventu był kolor butter yellow, czyli jeden z najmocniejszych trendów sezonu. Subtelne, słoneczne akcenty pojawiły się zarówno w aranżacji przestrzeni, dekoracjach florystycznych, prezentowanych kolekcjach, jak i na torcie, tworząc spójną atmosferę wydarzenia.

Goście mogli zanurzyć się w wyjątkowych doświadczeniach przygotowanych specjalnie na tę okazję – od kolekcji ozdobionej kwiatowymi akcentami po nastrojową muzykę saksofonisty graną na żywo.

NIEZWYKŁA DROGA MARKI

Wieczór pod hasłem „Celebrating 40 in Style” był nie tylko okazją do świętowania jubileuszu, lecz także momentem refleksji nad drogą, jaką przeszła marka. bonprix rozpoczęło swoją działalność w 1986 roku, w siedzibie mieszczącej się w domu jednorodzinnym w hamburskiej dzielnicy Bramfeld. Od samego początku przyświecała jej idea „demokratyzacji mody” i oferowania stylowych ubrań w przystępnych cenach, dostępnych dla każdego.

W Polsce marka pojawiła się w 1991 roku i przez długi czas była kojarzona przede wszystkim z drukowanymi katalogami trafiającymi do milionów domów. Z biegiem lat bonprix konsekwentnie przenosiło swoją działalność do świata online, a dziś zdecydowana większość sprzedaży realizowana jest w kanale e-commerce, co potwierdza transformację marki w nowoczesny, dynamiczny brand lifestyle’owy.

Celebracja urodzin pokazała, że moda to nie tylko ubrania, ale przede wszystkim emocje, wspomnienia i sposób wyrażania siebie. Jubileusz stał się inspirującym krokiem w przyszłość, podkreślając ambicje marki do dalszego rozwijania swojej misji i tworzenia mody, która towarzyszy kobietom na każdym etapie ich życia.

Autor: bonprix/ Materiały prasowe

Autor: bonprix/ Materiały prasowe

Autor: bonprix/ Materiały prasowe

Autor: bonprix/ Materiały prasowe