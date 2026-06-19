Dlaczego skóra traci młodość, mimo że dbasz o nią każdego dnia

Energia komórkowa - fundament młodego wyglądu Koenzym Q10 to związek naturalnie obecny w organizmie, który uczestniczy w produkcji energii w komórkach. Bierze udział w powstawaniu ATP - podstawowego „paliwa”, niezbędnego do ich regeneracji i prawidłowego funkcjonowania. Choć największe jego ilości znajdują się w sercu, mięśniach i mózgu, jego rola ma znaczenie również dla skóry. Energia komórkowa warunkuje tempo jej odnowy.

Dlaczego skóra starzeje się od środka? Organizm sam produkuje koenzym Q10, jednak z wiekiem jego poziom stopniowo spada. W efekcie procesy metaboliczne zwalniają, a komórki wytwarzają mniej energii.

To przekłada się na widoczne zmiany - skóra może tracić sprężystość, wyglądać na bardziej zmęczoną i stopniowo tracić swój naturalny blask. Starzenie nie zaczyna się więc wyłącznie na powierzchni, ale w głębszych warstwach funkcjonowania komórek.

„Koenzym Q10 jest związkiem naturalnie występującym w organizmie i odgrywa ważną rolę w procesach związanych z produkcją energii komórkowej oraz ochroną przed stresem oksydacyjnym. Warto jednak pamiętać, że jego synteza stopniowo zmniejsza się wraz z wiekiem. Pierwsze spadki mogą pojawiać się już po 30. roku życia, a po 50. roku życia poziom koenzymu Q10 w organizmie bywa wyraźnie niższy niż u osób młodszych nawet o 50%. W tym okresie coraz częściej zwraca się uwagę na potrzebę uzupełniania tego składnika poprzez odpowiednio dobraną suplementację” - mówi Anna Buła, chemiczka, Dyrektor Komercyjny Formeds.

Stres oksydacyjny – cichy przyspieszacz starzenia Na kondycję skóry silnie wpływają także czynniki zewnętrzne. Stres oksydacyjny to proces związany z nadmiarem wolnych rodników, które mogą uszkadzać komórki i przyspieszać ich starzenie.

Ich ilość wzrasta m.in. pod wpływem promieniowania UV, zanieczyszczeń środowiska czy przewlekłego stresu. Właśnie dlatego organizm korzysta z antyoksydantów - takich jak koenzym Q10 - które wspierają neutralizowanie wolnych rodników i pomagają chronić komórki.

Co najbardziej wpływa na przyspieszone starzenie skóry? Do najważniejszych czynników należą:

promieniowanie UV i ekspozycja na słońce

zanieczyszczenia środowiskowe

przewlekły stres i brak regeneracji

naturalny spadek poziomu koenzymu Q10 wraz z wiekiem

To połączenie sprawia, że skóra szybciej traci swoją zdolność do regeneracji i ochrony.

Ochrona skóry zaczyna się od wewnątrz Codzienna pielęgnacja i ochrona przeciwsłoneczna to podstawa, jednak coraz większą rolę przypisuje się także wsparciu organizmu od środka. Koenzym Q10, dzięki właściwościom antyoksydacyjnym, wspiera naturalne mechanizmy ochronne komórek, również w kontekście działania promieniowania UV. Nie zastępuje to stosowania filtrów SPF, ale może stanowić ich uzupełnienie - działając tam, gdzie rozpoczynają się procesy uszkodzeń.

„Proces starzenia skóry nie zaczyna się wyłącznie na jej powierzchni. Kluczowe znaczenie mają również procesy zachodzące na poziomie komórkowym, związane z produkcją energii i ochroną przed stresem oksydacyjnym” – mówi Joanna Wacławska-Jurago, chemiczka, Dyrektor rozwoju produktów i jakości formeds.

Ubichinon - sprawdzona forma koenzymu Q10 Koenzym Q10 występuje w różnych formach, jednak jedną z najlepiej poznanych i przebadanych jest ubichinon. Organizm naturalnie przekształca jego formy między sobą, a większość Q10 obecnego we krwi i tak występuje w formie zredukowanej.

„W przypadku koenzymu Q10 istotne znaczenie ma forma stosowanego składnika. Jedną z najlepiej poznanych i najczęściej wykorzystywanych postaci jest ubichinon, który po wchłonięciu zostaje naturalnie przekształcony przez organizm do aktywnej formy – ubichinolu. Co więcej, to właśnie ta forma była przedmiotem większości dużych badań klinicznych oceniających skuteczność koenzymu Q10 z realnymi punktami końcowymi. Z tego względu jest to forma, która znajduje zastosowanie także w produktach Formeds” – wyjaśnia Anna Buła. W suplemencie BICAPS coenzyme Q10 od Formeds zastosowano 100 mg koenzymu Q10 właśnie w tej formie.

Minimalistyczna formuła bez zbędnych dodatków Produkt zawiera tylko trzy składniki: koenzym Q10 (ubichinon), inulinę z korzenia cykorii oraz roślinną kapsułkę z pullulanu. To podejście pozwala zachować przejrzystość składu i skupić się na tym, co najważniejsze.

„Tworząc BICAPS coenzyme Q10 zależało nam na połączeniu dobrze poznanej formy ubichinonu z możliwie prostym i przejrzystym składem. Produkt zawiera wyłącznie koenzym Q10, inulinę z korzenia cykorii oraz roślinną kapsułkę z pullulanu” – dodaje Joanna Wacławska-Jurago.

Kiedy warto rozważyć suplementację? Suplementacja koenzymu Q10 może być pomocna szczególnie w momentach zwiększonego obciążenia organizmu stresem oksydacyjnym oraz wraz z wiekiem, gdy jego naturalna synteza spada. Kluczowe znaczenie ma regularność stosowania i dopasowanie do indywidualnych potrzeb.

Sięgnij po wsparcie, które działa na poziomie komórkowym Jeśli zależy Ci na świadomym podejściu do starzenia się skóry i chcesz wspierać jej kondycję nie tylko z zewnątrz, ale również od środka, warto rozważyć suplementację koenzymem Q10. BICAPS coenzyme Q10 od Formeds to minimalistyczna formuła oparta na sprawdzonej formie ubichinonu, zaprojektowana z myślą o wsparciu energii komórkowej i ochrony antyoksydacyjnej.

Autor: Formeds/ Materiały prasowe