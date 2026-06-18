Jak dbać o delikatną skórę wokół oczu i ust?

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-06-18 11:55

Skóra wokół oczu jest niezwykle delikatna i cienka, co czyni ją szczególnie podatną na pojawianie się pierwszych oznak starzenia, takich jak drobne zmarszczki, tzw. "kurze łapki", a także cienie i opuchlizna. Brak gruczołów łojowych w tej okolicy sprawia, że jest ona bardziej sucha i wymaga intensywnego nawilżenia oraz specjalistycznych składników aktywnych, które pomogą jej zachować elastyczność i młody wygląd. Regularna i odpowiednio dobrana pielęgnacja jest kluczowa, by zapobiegać tym problemom i utrzymywać spojrzenie pełne blasku.

Embryolisse
Autor: Embryolisse/ Materiały prasowe

Usta, podobnie jak skóra wokół oczu, również charakteryzują się wyjątkową wrażliwością i brakiem warstwy ochronnej, co sprawia, że łatwo ulegają przesuszeniu, pękaniu i utracie jędrności. Codzienne narażenie na czynniki zewnętrzne, takie jak słońce, wiatr czy mróz, a także mimika twarzy, przyczyniają się do powstawania drobnych linii i zmarszczek wokół ust. Aby zachować ich gładkość, pełność i zdrowy wygląd, niezbędna jest regularna pielęgnacja, która zapewni im głębokie nawilżenie, odżywienie i ochronę.

Nowy Krem Wygładzający Kontur Oczu od marki Embryolisse to nowa odsłona pielęgnacji oczu stworzona z myślą o delikatnej i wrażliwej skórze, która jako jedna z pierwszych zdradza oznaki zmęczenia i upływu czasu.

Nowa formuła pomaga kompleksowo zadbać o skórę wokół oczu – ujędrnia i wygładza drobne zmarszczki, zmniejsza widoczność cieni i opuchlizny oraz przywraca skórze komfort, dzięki czemu spojrzenie wygląda na bardziej świeże i wypoczęte.

Kluczowe korzyści:

  • Formuła 4w1: wygładza drobne zmarszczki, redukuje cienie i opuchliznę oraz łagodzi zaczerwienienia,
  • Aż 98% składników pochodzenia naturalnego, w tym składniki aktywne – organiczny ekstrakt z żółtej goryczki oraz ekstrakt z kwiatu lotosu,
  • Lekka, żelowo-kremowa konsystencja, która szybko się wchłania i doskonale sprawdza się również pod makijaż,
  • Wegańska, bezzapachowa formuła została przebadana dermatologicznie z myślą o wrażliwej skórze dookoła oczu,

Nowy Krem Wygładzający Kontur Oczu to prosty krok w codziennej rutynie pielęgnacyjnej, który pomaga zadbać zarówno o bieżące potrzeby skóry, jak i zapewnia prewencyjne działanie anti-ageing.

Embryolisse
Autor: Embryolisse/ Materiały prasowe
Embryolisse
Autor: Embryolisse/ Materiały prasowe
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