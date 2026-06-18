Jak dbać o delikatną skórę wokół oczu i ust?

Usta, podobnie jak skóra wokół oczu, również charakteryzują się wyjątkową wrażliwością i brakiem warstwy ochronnej, co sprawia, że łatwo ulegają przesuszeniu, pękaniu i utracie jędrności. Codzienne narażenie na czynniki zewnętrzne, takie jak słońce, wiatr czy mróz, a także mimika twarzy, przyczyniają się do powstawania drobnych linii i zmarszczek wokół ust. Aby zachować ich gładkość, pełność i zdrowy wygląd, niezbędna jest regularna pielęgnacja, która zapewni im głębokie nawilżenie, odżywienie i ochronę.

Nowy Krem Wygładzający Kontur Oczu od marki Embryolisse to nowa odsłona pielęgnacji oczu stworzona z myślą o delikatnej i wrażliwej skórze, która jako jedna z pierwszych zdradza oznaki zmęczenia i upływu czasu.

Nowa formuła pomaga kompleksowo zadbać o skórę wokół oczu – ujędrnia i wygładza drobne zmarszczki, zmniejsza widoczność cieni i opuchlizny oraz przywraca skórze komfort, dzięki czemu spojrzenie wygląda na bardziej świeże i wypoczęte.

Kluczowe korzyści:

Formuła 4w1: wygładza drobne zmarszczki, redukuje cienie i opuchliznę oraz łagodzi zaczerwienienia,

Aż 98% składników pochodzenia naturalnego, w tym składniki aktywne – organiczny ekstrakt z żółtej goryczki oraz ekstrakt z kwiatu lotosu,

Lekka, żelowo-kremowa konsystencja, która szybko się wchłania i doskonale sprawdza się również pod makijaż,

Wegańska, bezzapachowa formuła została przebadana dermatologicznie z myślą o wrażliwej skórze dookoła oczu,

Nowy Krem Wygładzający Kontur Oczu to prosty krok w codziennej rutynie pielęgnacyjnej, który pomaga zadbać zarówno o bieżące potrzeby skóry, jak i zapewnia prewencyjne działanie anti-ageing.

Autor: Embryolisse/ Materiały prasowe