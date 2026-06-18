Feels like summer… dress code: resort wear. Triumph wprowadza effortless glamour do wakacyjnych stylizacji

HEJ, KOSTIUMIE KĄPIELOWY — A GDYBY TAK NIE WRACAĆ DO HOTELU PRZED KOLACJĄ?

Bo czasem jeden element potrafi całkowicie zmienić narrację stylizacji. Narzucona na kostium kąpielowy ażurowa sukienka Beach MyWear balansuje pomiędzy swobodą a wyrafinowaniem, wykorzystując jeden z najmocniejszych letnich trendów sezonu — transparentne faktury. W odcieniu Silk White wygląda świeżo i szlachetnie, w czerni flirtuje z estetyką glamour. Jedno pozostaje niezmienne — wygląda tak, jakby właśnie zeszła z pokładu prywatnego jachtu gdzieś u wybrzeży Morza Śródziemnego. Efekt? Stylizacja, która przyciąga spojrzenia niewymuszoną elegancją i doskonale wyważonymi proporcjami.

Sukienka BEACH MYWEAR, cena: 209 zł

Autor: Triumph/ Materiały prasowe

HEJ BIKINI - DZISIAJ NIE IDZIESZ SPAĆ!

Sukienka? Tym razem nie dostała zaproszenia na beach party. Całą uwagę przejmuje bikini, w którym zdążyłaś już spędzić pół dnia — od pierwszej kawy po ostatnią kąpiel w morzu. Ażurowe spodnie Beach MyWear od Triumph i lekka narzutka z tej samej kolekcji sprawią jednak, że ten sam model zyska zupełnie nowy charakter. W wersji Silk White przywołuje estetykę old-money summer i śródziemnomorskich wakacji w najbardziej stylowym wydaniu. W czerni nabiera charakteru rodem z najmodniejszych beach clubów Ibizy — bardziej wyrazistego, odważniejszego i stworzonego na złotą godzinę tuż przed zachodem słońca. Transparentne warstwy, bikini w roli głównej i odrobina śródziemnomorskiego glamour — reszta to już tylko kwestia odpowiedniej playlisty!

Sukienka - szlafrok BEACH MYWEAR, cena: 189 zł ; Spodnie BEACH MYWEAR, cena: 169 zł

Autor: Triumph/ Materiały prasowe

BIKINI, DZIŚ MAM DLA CIEBIE WYJĄTKOWE TOWARZYSTWO!

Nie każda wakacyjna stylizacja musi prowadzić prosto na plażę. Rzym. Syrakuzy. Bari. Są dni, kiedy największą przyjemność sprawia niespieszne chłonięcie miasta — jego energii, rytmu, gwaru i lokalnego kolorytu. Koszula Summer Wear narzucona na kostium kąpielowy doskonale wpisuje się w estetykę współczesnego dolce far niente. Wykonana z miękkiej i przewiewnej mieszanki lnu przyciąga uwagę subtelnymi wykończeniami wzdłuż rękawów, które nadają jej wyrafinowanego charakteru. W duecie z szortami tworzy look idealny na najbardziej upalne dni, natomiast szerokie spodnie nadają całości bardziej wyrafinowany, modowy sznyt, wpisując się w trend relaxed tailoring — estetyki, którą pokochały zarówno wybiegi, jak i ulice europejskich miast.

Koszula SUMMER WEAR, cena: 189 zł ; Szorty SUMMER WEAR, cena: 149 zł