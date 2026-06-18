Nivea celebruje różnorodność. Limitowana edycja Nivea Creme oraz Lip Care i działania marki w ramach Pride Month 2026

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-06-18 10:24

NIVEA po raz kolejny angażuje się w obchody Pride Month podkreślając swoje zaangażowanie na rzecz różnorodności, inkluzywności i budowania przestrzeni, w której każdy może czuć się dobrze we własnej skórze. W ramach tegorocznych działań marka uczestniczy w wydarzeniach Pride organizowanych w Warszawie i Poznaniu oraz wprowadza limitowaną edycję produktów NIVEA Creme i NIVEA Lip Care inspirowaną kolorami flag społeczności LGBTIQ+.

NIVEA
Autor: Materiały prasowe/ Materiały prasowe NIVEA

KREM NIVEA CREME I LIP CARE W LIMITOWANEJ ODSŁONIE

Z okazji Pride Month marka NIVEA przygotowała limitowaną edycję produktów NIVEA  Creme oraz NIVEA Lip Care. Charakterystyczna granatowa puszka NIVEA Creme oraz opakowanie pomadki ochronnej zostały wzbogacone o elementy inspirowane kolorami flag społeczności LGBTIQ+, zachowując jednocześnie swój rozpoznawalny design.

Edycja specjalna została przygotowane w ramach globalnych działań marki związanych  z obchodami Pride Month i będą dostępne przez ograniczony czas.

RÓŻNORODNOŚĆ JAKO ELEMENT KULTURY ORGANIZACYJNEJ

NIVEA aktywnie wspiera społeczność LGBTIQ+, budując kulturę inkluzywności  i różnorodności zarówno wewnątrz organizacji, jak i poza nią. Marka wierzy, że każdy powinien czuć się dobrze we własnej skórze - niezależnie od tożsamości płciowej  czy orientacji seksualnej. To podejście znajduje odzwierciedlenie między innymi w programie „Be Proud in Your Skin”, który wspiera tworzenie bezpiecznego, otwartego i inkluzywnego środowiska pracy. Jego celem jest budowanie organizacji, w której wszyscy pracownicy mogą być autentyczni i w pełni sobą. Zaangażowanie NIVEA wykracza również poza działania realizowane wewnątrz firmy. Marka regularnie uczestniczy w wydarzeniach Pride oraz inicjatywach wspierających społeczność LGBTIQ+ na całym  świecie, promując wartości oparte na akceptacji i poczuciu przynależności.

WYDARZENIE, KTÓRE ZBLIŻA

W ramach tegorocznych obchodów Pride Month NIVEA angażuje się w wydarzenia realizowane we współpracy z Paradą Równości Warsaw Pride w Warszawie oraz Grupą Stonewall w Poznaniu. Obecność marki podczas tych inicjatyw jest częścią jej długofalowego zaangażowania na rzecz wspierania różnorodności oraz budowania przestrzeni, w której każdy może czuć się akceptowany i mile widziany. W strefach NIVEA przygotowanych w ramach wydarzeń uczestnicy mogą bliżej poznać wybrane produkty marki, otrzymać upominki produktowe oraz skorzystać z atrakcji przygotowanych z myślą o wspólnym celebrowaniu różnorodności. Na odwiedzających czekają między innymi stanowisko z tatuażami oraz strefa gier  planszowych sprzyjająca spotkaniom, rozmowie i wspólnemu spędzaniu czasu.

Limitowana edycja NIVEA Creme i NIVEA Lip Care oraz obecność marki podczas wydarzeń Pride Month są elementem szerszych działań NIVEA na rzecz promowania różnorodności, inkluzywności i poczucia przynależności. Poprzez swoje inicjatywy marka  zachęca do wspólnego świętowania, budowania wzajemnego szacunku i tworzenia przestrzeni, w której każdy może czuć się sobą. 

Nivea
Autor: Nivea/ Materiały prasowe
Nivea
Autor: Nivea/ Materiały prasowe
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