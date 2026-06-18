Nivea celebruje różnorodność. Limitowana edycja Nivea Creme oraz Lip Care i działania marki w ramach Pride Month 2026

KREM NIVEA CREME I LIP CARE W LIMITOWANEJ ODSŁONIE

Z okazji Pride Month marka NIVEA przygotowała limitowaną edycję produktów NIVEA Creme oraz NIVEA Lip Care. Charakterystyczna granatowa puszka NIVEA Creme oraz opakowanie pomadki ochronnej zostały wzbogacone o elementy inspirowane kolorami flag społeczności LGBTIQ+, zachowując jednocześnie swój rozpoznawalny design.

Edycja specjalna została przygotowane w ramach globalnych działań marki związanych z obchodami Pride Month i będą dostępne przez ograniczony czas.

RÓŻNORODNOŚĆ JAKO ELEMENT KULTURY ORGANIZACYJNEJ

NIVEA aktywnie wspiera społeczność LGBTIQ+, budując kulturę inkluzywności i różnorodności zarówno wewnątrz organizacji, jak i poza nią. Marka wierzy, że każdy powinien czuć się dobrze we własnej skórze - niezależnie od tożsamości płciowej czy orientacji seksualnej. To podejście znajduje odzwierciedlenie między innymi w programie „Be Proud in Your Skin”, który wspiera tworzenie bezpiecznego, otwartego i inkluzywnego środowiska pracy. Jego celem jest budowanie organizacji, w której wszyscy pracownicy mogą być autentyczni i w pełni sobą. Zaangażowanie NIVEA wykracza również poza działania realizowane wewnątrz firmy. Marka regularnie uczestniczy w wydarzeniach Pride oraz inicjatywach wspierających społeczność LGBTIQ+ na całym świecie, promując wartości oparte na akceptacji i poczuciu przynależności.

WYDARZENIE, KTÓRE ZBLIŻA

W ramach tegorocznych obchodów Pride Month NIVEA angażuje się w wydarzenia realizowane we współpracy z Paradą Równości Warsaw Pride w Warszawie oraz Grupą Stonewall w Poznaniu. Obecność marki podczas tych inicjatyw jest częścią jej długofalowego zaangażowania na rzecz wspierania różnorodności oraz budowania przestrzeni, w której każdy może czuć się akceptowany i mile widziany. W strefach NIVEA przygotowanych w ramach wydarzeń uczestnicy mogą bliżej poznać wybrane produkty marki, otrzymać upominki produktowe oraz skorzystać z atrakcji przygotowanych z myślą o wspólnym celebrowaniu różnorodności. Na odwiedzających czekają między innymi stanowisko z tatuażami oraz strefa gier planszowych sprzyjająca spotkaniom, rozmowie i wspólnemu spędzaniu czasu.

Limitowana edycja NIVEA Creme i NIVEA Lip Care oraz obecność marki podczas wydarzeń Pride Month są elementem szerszych działań NIVEA na rzecz promowania różnorodności, inkluzywności i poczucia przynależności. Poprzez swoje inicjatywy marka zachęca do wspólnego świętowania, budowania wzajemnego szacunku i tworzenia przestrzeni, w której każdy może czuć się sobą.

Autor: Nivea/ Materiały prasowe