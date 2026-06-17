NAJI Studios prezentuje „The Oyster Club” – limitowaną kolekcję T-shirtów stworzonych we współpracy z Port Royal

NAJI Studios wprowadza do sprzedaży „The Oyster Club” - limitowaną kolekcję T-shirtów stworzoną we współpracy z restauracją Port Royal. Pomysł na kolekcję narodził się z fascynacji ostrygą - symbolem, który dla Karoliny Naji, założycielki marki, od lat wiąże się z osobistymi wspomnieniami z podróży po Hiszpanii i południowych Włoszech. Partnerem projektu jest Port Royal - restauracja specjalizująca się w rybach i owocach morza, której filozofia oparta na jakości, autentyczności i zamiłowaniu do śródziemnomorskiego stylu życia pozostaje bliska wartościom marki NAJI Studios.

Centralnym motywem kolekcji jest autorska ilustracja ostrygi zamknięta w kompozycji inspirowanej wakacyjną pocztówką oraz znaczkiem pocztowym. Grafika powstała na bazie ręcznego rysunku wykonanego techniką analogową, a następnie została przeniesiona do formy cyfrowej i wykonana metodą sitodruku.

„Dla mnie to wyjątkowy moment, który pokazał, że nawet z pozoru niewinny pomysł może w kilka miesięcy przerodzić się w pełnoprawny projekt. Jest mi ogromnie miło, że Port Royal zaufał mi jako projektantce i właścicielce niszowej marki. Ta współpraca pozwoliła mi odkryć zupełnie nowy obszar twórczy i utwierdziła mnie w przekonaniu, że moda ma moc łączenia ludzi, miejsc i światów” – mówi Karolina Naji, założycielka NAJI Studios.

Kolekcja obejmuje cztery modele T-shirtów dostępne w dwóch krojach. Klasyczny fason oversize został przygotowany w trzech kolorach charakterystycznych dla marki - białym, baby blue oraz bordowym. Uzupełnieniem kolekcji jest model baby tee o bardziej dopasowanej formie. Wszystkie produkty zostały wykonane w Polsce ze 100% bawełny, a cały proces produkcyjny - od dzianiny po szycie – zrealizowano lokalnie.

Zdjęcia kampanii wykonano techniką analogową. Za fotografię odpowiada Ola Walków, a modelką kampanii została Olga Wieruszyńska z agencji Prime Management.

Kolekcja „The Oyster Club” dostępna będzie w limitowanym nakładzie wyłącznie w sprzedaży online na stronie karolinanaji.com.

Autor: NAJI Studios/ Materiały prasowe

Autor: NAJI Studios/ Materiały prasowe