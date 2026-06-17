Jak dbać o wrażliwą skórą wokół oczu i ust?

Nowy krem EXOSES Odmładzający krem na kontur oczu i ust to wielowymiarowa pielęgnacja inspirowana biotechnologią przyszłości. Formuła oparta na egzosomach pochodzenia bakteryjnego pomaga redukować oznaki starzenia, poprawia jędrność skóry i wspiera jej naturalne procesy regeneracyjne.

DLACZEGO EXOSOMY STAŁY SIĘ BEAUTY GAME CHANGEREM?

Egzosomy to mikroskopijne pęcherzyki odpowiedzialne za komunikację między komórkami. W kosmetologii uznawane są dziś za jeden z najbardziej obiecujących kierunków pielęgnacji skóry, ponieważ wspierają regenerację, poprawiają jakość skóry i wzmacniają jej funkcje ochronne.

W linii EXOSES marka Sesderma wykorzystuje egzosomy pozyskiwane z Lactobacillus brevis, bakterii o działaniu probiotycznym, które wykazują wysoką kompatybilność z mikrobiomem skóry. To właśnie tutaj science beauty spotyka się z nową definicją anti-aging: mniej maskowania, więcej wsparcia naturalnych procesów zachodzących w skórze.

NOWOŚĆ: SPOJRZENIE WYPOCZĘTE JAK PO URLOPIE

Krem EXOSES został stworzony z myślą o kompleksowej pielęgnacji delikatnej skóry wokół oczu i ust, czyli obszarów, które jako pierwsze zdradzają oznaki zmęczenia, stresu i upływającego czasu. Zaawansowana formuła łączy egzosomy z trzema inteligentnymi kompleksami aktywnymi:

kompleksem anti-aging z HPR

nowoczesną generacją retinoidu

w połączeniu z Centella asiatica i krzemem organicznym,

kompleksem depigmentacyjnym z niacynamidem, arbutyną i pochodną witaminy C,

kompleksem nawilżająco-regenerującym z ceramidami i kwasem hialuronowym.

Efekt? Skóra wygląda na bardziej napiętą, wygładzoną i wyraźnie wypoczętą. Formuła pomaga redukować zmarszczki, cienie i opuchnięcia pod oczami, jednocześnie wzmacniając barierę hydrolipidową skóry.

EXOSES – NOWA GENERACJA PIELĘGNACJI ANTI-AGING I REGENERACJI

Linia EXOSES została stworzona jako odpowiedź na potrzeby skóry, która oczekuje dziś czegoś więcej niż klasycznego działania przeciwzmarszczkowego. To pielęgnacja inspirowana medycyną regeneracyjną i nowoczesną biotechnologią, działająca wielopoziomowo: przeciwstarzeniowo, rozjaśniająco i odbudowująco na barierę hydrolipidową.

SCIENCE BEAUTY W NAJBARDZIEJ LUKSUSOWYM WYDANIU

„Nowoczesny anti-aging coraz mniej koncentruje się wyłącznie na powierzchownej korekcji zmarszczek, a coraz bardziej na wspieraniu naturalnych mechanizmów regeneracyjnych skóry. Egzosomy są jednym z najbardziej obiecujących kierunków współczesnej biotechnologii kosmetycznej, ponieważ pomagają poprawiać komunikację komórkową i wspierać skórę w odzyskiwaniu jej równowagi. Właśnie dlatego stworzyliśmy linię EXOSES” – mówi dr Gabriel Serrano, dermatolog i założyciel Sesderma.

EXOSES wpisuje się w jeden z najmocniejszych trendów współczesnego beauty: skincare powered by biotech. Dzisiejszy konsument coraz częściej szuka produktów opartych na realnych badaniach, skutecznych składnikach aktywnych i technologiach wywodzących się z dermatologii estetycznej. Sesderma przenosi ten świat do codziennej pielęgnacji domowej. Bo przyszłość anti-aging nie polega już wyłącznie na wygładzaniu zmarszczek. Chodzi o przywracanie skórze zdolności do regeneracji, komunikacji i odbudowy.