Ochrona przeciwsłoneczna z wakacyjnej kosmetyczki. 4 kosmetyki, które zawsze warto mieć pod ręką

Co każdy powinien wiedzieć o ochronie przeciwsłonecznej?

5 złotych zasad ochrony przeciwsłonecznej przedstawia dr n. med. Małgorzata Marcinkiewicz, dermatolog, członkini międzynarodowej rady dermatologów Garnier.

Autor: Małgorzata Marcinkiewicz/ Materiały prasowe

1. Dlaczego musimy chronić skórę także w pochmurne dni?

Chmury przysłaniają słońce, ale nie promieniowanie i tu właśnie nas oczy oszukują. Nawet przy zachmurzeniu przez atmosferę przechodzi nawet do 80%

promieniowania UVA. Po kryjomu wnika głębiej w skórę i na przestrzeni lat prowadzi do kumulacyjnych uszkodzeń, które z czasem odkryjesz w postaci popękanych naczynek, przebarwień, zmarszczek. Skóra nie odróżnia pogody. Warto o tym pamiętać.

2. Co ile godzin konieczna jest reaplikacja kremu z filtrem w ciągu dnia?

Preparaty przeciwsłoneczne to nie jest wodoodporna maskara. Ścierają się, degradują pod wpływem światła i po prostu znikają z powierzchni skóry w ciągu kilku godzin. Standardowa reaplikacja co dwie godziny to nie marketingowa zachęta do kupna drugiej tubki, to fizyczna rzeczywistość działania cząsteczek filtrów. Skincare rano i wieczorem to pielęgnacja. Ochrona słoneczna to więcej niż sądzisz, to prewencja.

3. Ile dokładnie produktu należy nałożyć na twarz, aby ochrona była skuteczna?

Badania, na których opierają się wartości SPF na opakowaniu, zakładają konkretną ilość produktu, tj. około dwóch długości palca wskazującego i środkowego na twarz (pamiętajmy o uszach!) i szyję. Większość ludzi nakłada mniej niż połowę tej dawki, co w praktyce oznacza, że SPF 50 działa jak SPF kilkanaście. Ilość ma znaczenie. W przypadku fotoprotekcji nie oszczędzamy.

4. Czy filtry UV chronią nas również wewnątrz budynków lub w samochodzie?

Zwykłe szyby blokują UVB (czyli nasza skóra nie będzie "się opalać"), ale przepuszczają UVA, czyli tę frakcję promieniowania, która przenika głębiej w skórę i odpowiada za fotostarzenie. Jeśli siedzisz przy oknie kilka godzin dziennie, twoja skóra to rejestruje, nawet jeśli ty tego nie czujesz. Okna niestety nas nie chronią.

5. Jaki jest największy błąd w pielęgnacji przeciwsłonecznej, z którym spotykasz się w gabinecie/swojej praktyce?

Wiele osób traktuje preparaty przeciwsłonecznej jak akcesoria plażowe. Wyciągają w lipcu i chowają we wrześniu. Tymczasem UVA jest stałe przez cały rok, nie sezonowe. Fotostarzenie nie robi sobie przerwy zimą. Kumuluje się cicho, a efekty widzę w gabinecie kilkanaście lat później.

Każdy może znaleźć własny sposób na zapewnienie ochrony przeciwsłonecznej. Poniżej 4 różne formuły, które oferują tak samo wysokie zabezpieczenie skóry

Fluid z ochroną przeciwsłoneczną

Garnier Ambre Solaire Super UV to nawilżający fluid do twarzy, który jest przeznaczony do codziennego stosowania. Jego lekka formuła szybko się wchłania, a do tego nie pozostawia białych smug i nie zatyka porów, co sprawia, że dbanie o bezpieczeństwo nie jest żadnym utrudnieniem. Zapewnia bardzo wysoką ochronę SPF 50+ o szerokim spektrum przeciwko UVB, UVA i długiemu UVA. Formuła kosmetyku zawiera nie tylko filtry ochronne, ale również 3% kompleks gliceryny, witaminy E i kwasu hialuronowego, który intensywnie nawilża i wygładza skórę.

Garnier Ambre Solaire Super UV jest dostępny w drogeriach Rossmann i na rossmann.pl. Cena sugerowana to 55,99 zł (w dniach 11-24.06 będzie dostępny w promocyjnej cenie).

Autor: Garnier/ Materiały prasowe

Mleczko do ciała z ochroną przeciwsłoneczną

W ochronie przeciwsłonecznej ważna jest nie tylko systematyczność, ale również kompleksowe podejście do tematu. Zawsze warto pamiętać, że krem z filtrem to nie tylko ten do twarzy, a zabezpieczenia potrzebuje całe ciało. Tu także liczy się najwyższy wskaźnik SPF 50+. Z tego powodu warto sięgać codziennie po mleczko ochronne do ciała Garnier Ambre Solaire Sensitive Advanced. Zabezpiecza skórę przed oparzeniami słonecznymi, a także przyszłymi uszkodzeniami spowodowanymi ekspozycją na słońce. Nie zostawia na skórze tłustej warstwy ani białych śladów, co sprawia, że jest dobrą opcją na co dzień. Jego wodoodporna formuła to dodatkowo walor, kiedy akurat spędzamy czas nad morzem, jeziorem czy basenem.

Garnier Ambre Solaire Sensitive Advanced jest dostępny w drogeriach Rossmann i na rossmann.pl. Cena sugerowana to 55,99 zł (w dniach 25.06-08.07 będzie dostępny w promocyjnej cenie).

Autor: Garnier/ Materiały prasowe

Mgiełka z ochroną przeciwsłoneczną

Formuły z ochroną przeciwsłoneczną nie dają ochrony przez cały dzień. Nie oznacza to jednak, że dla wzmocnienia ich działania trzeba co kilka godzin wykonywać poranny rytuał od nowa, nawet jeżeli w grę wchodzi makijaż. Wtedy najlepszym rozwiązaniem może być mgiełka SPF50+, która pozwala na bezdotykową aplikację niezależnie od miejsca, w którym się znajdujemy. Przykładem takiego kosmetyku jest Garnier Vitamin C rozświetlająca mgiełka UV. Niewidoczna mgiełka UV na makijaż z SPF50+ i witaminą C** pozwala na wysoką ochronę. Dodatkowo formuła jest wzbogacona kompleksem antyoksydantów: witaminą C* i witaminą E. Kosmetyk zapobiega przebarwieniom*** i rozświetla skórę.

Mgiełka Garnier Vitamin C SPF50 jest dostępny w drogeriach Rossmann i na rossmann.pl. Cena sugerowana to 45,99 zł

Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe Garnier

Barwiący fluid z ochroną przeciwsłoneczną

Ochrona przeciwsłoneczna potrafi doskonale łączyć się z codziennymi potrzebami. Stąd do wyboru jest także barwiący fluid Garnier Vitamin C Wonder Tint. Jego formuła przy każdym użyciu wyrównuje koloryt, chroni (SPF50+), nawilża oraz redukuje widoczność przebarwień, aby rozświetlić skórę. Dzięki obecności pigmentu zapewnia lekkie lub średnie krycie. 5% kompleks składników aktywnych [Gliceryna + Niacynamid + Pochodna Witaminy C], skutecznie rozświetla skórę i dba o jej nawodnienie. Dzięki temu ochrona, która jest tu najważniejsza, staje się jednym z wielu benefitów.

Barwiący fluid Garnier Wonder Tint jest dostępny w drogeriach Rossmann i na rossmann.pl. Cena sugerowana to 65,99 zł