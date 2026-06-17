Zalej mlekiem i po 10 minutach nałóż na twarz. Zadziała jak delikatny peeling. Głęboko nawilży i ukoi sucha cerę. Domowy peeling do twarzy

Odkryj, jak domowy peeling może odmienić Twoją cerę, zapewniając jej naturalne odświeżenie i blask.

Ten delikatny zabieg koi podrażnienia, wygładza skórę i intensywnie nawilża, idealny dla cery wrażliwej.

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Domowy peeling do twarzy delikatnie złuszczy naskórek i odświeży cerę. Z czego go zrobić?

Regularne ziszczanie naskórka na twarzy i ciele, nie tylko odświeży skórę, ale też sprawi, że będzie wyglądać promiennie i zdrowo. Oczywiście należy unikać zbyt intensywnego i częstego powtarzania tego zabiegu, gdyż łatwo uszkodzić barierę hydrolipidową naszej skóry i w efekcie będzie ulegała podrażnieniom i mogą pojawiać się na niej wypryski. Oczywiście w drogeriach można nabyć wiele przeróżnych preparatów peelingujących cerę, które dobieramy zgodnie z potrzebami naszej skóry. Jednak coraz popularniejsze stają się naturalne sposoby stosowane w pielęgnacji skóry. Polki pokochały je nie tylko ze względu na to, że są łatwe w przygotowaniu, ale dają niesamowity efekt nawet po pierwszym zastosowaniu. I tu na uwagę zasługuje domowy peeling do twarzy, który przygotujemy z płatków owsianych, mleka i miodu. Jak go zrobić i stosować?

Zalej mlekiem i po 10 minutach nałóż na twarz. Zadziała jak delikatny peeling

Do przygotowania takiego domowego peelingu do twarzy potrzebujesz jednej łyżki drobno zmielonych płatków owsianych, dwóch łyżek tłustego mleka i jednej łyżeczki miodu. Do rozdrobnienia płatków możesz użyć blendera, młynka do kawy lub moździerza. Nie musi być to mąka, ale drobne, nieostre granulki. W małej miseczce połącz zmielone płatki owsiane, mleko i miód. Dokładnie wymieszaj, aż powstanie gęsta, jednolita pasta. Pozostaw mieszankę na 10 minut, aby płatki owsiane zmiękły i wchłonęły płyny. Konsystencja powinna być łatwa do nałożenia, nie za rzadka, nie za gęsta. W razie potrzeby dodaj odrobinę więcej mleka lub płatków. Opuszkami palców nałóż przygotowany peeling na twarz i szyję, omijając delikatne okolice oczu i ust. Przez około2 minuty delikatnie masuj skórę okrężnymi ruchami, skupiając się na obszarach, które wymagają złuszczenia, ale nie szoruj zbyt mocno. Na koniec dokładnie spłucz twarz letnią wodą, usuwając całą mieszankę.

Peeling z płatków owsianych. Jak działa na skórę?

Taki domowy peeling jest idealny do cery suchej i wrażliwej. Płatki owsiane są bogate w beta-glukan, który tworzy na skórze delikatną warstwę ochronną, nawilża i łagodzi podrażnienia. Działają przeciwzapalnie i absorbują nadmiar sebum. Mleko zawiera kwas mlekowy (naturalny AHA), który delikatnie rozpuszcza martwe komórki naskórka, wygładza skórę i poprawia jej koloryt. Tłuszcze i białka mleka odżywiają i nawilżają. Z kolei miód jest naturalnym humektantem, co oznacza, że przyciąga i zatrzymuje wilgoć w skórze. Ma silne właściwości antybakteryjne, przeciwzapalne i antyoksydacyjne, wspomagając gojenie i chroniąc skórę.

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