Nie rób wakacji od pielęgnacji – CeraVe wprowadza nową linię SPF

Nowa gama CeraVe to lekkie, niewidoczne formuły dopasowane do każdego typu skóry i stylu życia. Chronią przed UV, nie bielą i są tak komfortowe, że zapomnisz, że masz je na sobie, bo SPF też powinien nadążać za letnim tempem – nawet tym wyznaczanym przez dzieci.

DERMATOLOGICZNE PODEJŚCIE I SKUTECZNA MINIMALIZACJA RUTYNY

Nie ma CeraVe bez dermatologicznego backstage’u. Marka od początku tworzy formuły we współpracy z dermatologami, stawiając na bezpieczne formuły i sprawdzone składniki.

Nowa linia SPF opiera się więc na filozofii minimalistycznej, skutecznej pielęgnacji. Produkty są niekomedogenne, odpowiednie dla skóry wrażliwej, a wybrane formuły mogą być stosowane również u dzieci. Dzięki zróżnicowanym wariantom każdy może dobrać ochronę dopasowaną do swojego typu skóry – niezależnie od tego, czy jest ona sucha, tłusta czy mieszana. Dlatego, podobnie jak wszystkie produkty CeraVe, wybierane są one przez dermatologów w Polsce i na świecie. Kluczowym elementem formuł są:

3 ceramidy, które wspierają odbudowę i wzmocnienie bariery ochronnej,

technologia MVE® (Multivesicular Emulsion), zapewniającą stopniowe uwalnianie składników i długotrwałe nawilżenie,

oraz składniki aktywne takie jak niacynamid i kwas hialuronowy, wspierające komfort i równowagę skóry.

SPF, KTÓRY PIELĘGNUJE

Niewidoczny Nawilżający Balsam Przeciwsłoneczny SPF 50+ (twarz i ciało)

Lekki, szybko wchłaniający się balsam do codziennego stosowania. Zapewnia do

24 godzin nawilżenia, nie bieli i jest odporny na wodę, pot i piasek, dzięki czemu sprawdzi się zarówno w mieście, jak i na plaży.

Niewidoczne Fluidy Przeciwsłoneczne SPF 50+ (do twarzy)

Dwie wersje, jedna zasada: lekkość i niewidoczne wykończenie, które sprawdzą się również pod makijaż.

Matujący fluid SPF 50+ kontroluje sebum i redukuje błyszczenie do 12 h* - idealny dla skóry tłustej.

Nawilżający fluid SPF 50 zapewnia 24 h nawilżenia i promienny wygląd – dla skóry suchej.

Niewidoczny Sztyft Przeciwsłoneczny SPF 50+ (twarz, usta i miejsca wrażliwe)

Pocket-size SPF do zadań specjalnych stworzony z myślą o aplikacji w ruchu

i reaplikacji w ciągu dnia. Nie bieli, nie klei się, jest odporny na pot i zapewnia do

8 godzin nawilżenia. Idealny do ochrony miejsc szczególnie wrażliwych, takich jak usta, nos czy okolice znamion. Wrzuć do torebki i miej go zawsze przy sobie!

LATO Z CERAVE: SPF, KTÓRY JEDZIE Z TOBĄ NA WAKACJE

CeraVe wjeżdża w lato na pełnej prędkości, startując z kampanią 360, której nie da się nie zauważyć. We współpracy z PKP Intercity marka uruchamia brandowane pociągi (Intercity i EIC), które kursują do najpopularniejszych wakacyjnych kierunków – od morza po góry. To nostalgia vibe w nowoczesnym wydaniu i jedna z najbardziej niestandardowych aktywacji tego sezonu.

Działania obejmują również sampling w turystycznych spotach oraz mocny digital i wsparcie twórców, w tym projekt CerAwards, w ramach którego, uczestnicy walczyli o wyjazd do Los Angeles, tworząc edukacyjny content m.in. o SPF.

Letni klimat podkręca limitowany merch: kosmetyczki, walizki, stylowe tagi na bagaż oraz czapki zaprojektowane przez twórcę Wlodiego – dostępne w wybranych aptekach i drogeriach.

Wniosek? Dbanie o ochronę skóry to najmodniejszy trend na lato! Nie rób wakacji od pielęgnacji.

Autor: CERAVE/ Materiały prasowe

Autor: CERAVE/ Materiały prasowe