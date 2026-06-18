Nie rób wakacji od pielęgnacji – CeraVe wprowadza nową linię SPF

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-06-18 11:19

CeraVe rozszerza portfolio o nową linię produktów przeciwsłonecznych, które łączą wysoką ochronę SPF z pielęgnacyjnym podejściem do skóry. Nowości wpisują się w letnią kampanię marki pod hasłem „Nie rób wakacji od pielęgnacji”, przypominając, że nieważne czy jesteś na plaży, czy biegasz po mieście - twoja bariera hydrolipidowa nie bierze urlopu.

CERAVE
Autor: CERAVE/ Materiały prasowe

Nowa gama CeraVe to lekkie, niewidoczne formuły dopasowane do każdego typu skóry i stylu życia. Chronią przed UV, nie bielą i są tak komfortowe, że zapomnisz, że masz je na sobie, bo SPF też powinien nadążać za letnim tempem – nawet tym wyznaczanym przez dzieci.

DERMATOLOGICZNE PODEJŚCIE I SKUTECZNA MINIMALIZACJA RUTYNY

Nie ma CeraVe bez dermatologicznego backstage’u. Marka od początku tworzy formuły we współpracy z dermatologami, stawiając na bezpieczne formuły  i sprawdzone składniki. 

Nowa linia SPF opiera się więc na filozofii minimalistycznej, skutecznej pielęgnacji. Produkty są niekomedogenne, odpowiednie dla skóry wrażliwej, a wybrane formuły mogą być stosowane również u dzieci. Dzięki zróżnicowanym wariantom każdy może dobrać ochronę dopasowaną do swojego typu skóry – niezależnie od tego, czy jest ona sucha, tłusta czy mieszana. Dlatego, podobnie jak wszystkie produkty CeraVe, wybierane są one przez dermatologów w Polsce i na świecie.   Kluczowym elementem formuł są: 

  • 3 ceramidy, które wspierają odbudowę i wzmocnienie bariery ochronnej, 
  • technologia MVE® (Multivesicular Emulsion), zapewniającą stopniowe uwalnianie składników i długotrwałe nawilżenie, 
  • oraz składniki aktywne takie jak niacynamid i kwas hialuronowy, wspierające komfort i równowagę skóry. 

SPF, KTÓRY PIELĘGNUJE

  • Niewidoczny Nawilżający Balsam Przeciwsłoneczny SPF 50+ (twarz i ciało) 
  • Lekki, szybko wchłaniający się balsam do codziennego stosowania. Zapewnia do  
  • 24 godzin nawilżenia, nie bieli i jest odporny na wodę, pot i piasek, dzięki czemu sprawdzi się zarówno w mieście, jak i na plaży. 

 Niewidoczne Fluidy Przeciwsłoneczne SPF 50+ (do twarzy) 

  • Dwie wersje, jedna zasada: lekkość i niewidoczne wykończenie, które sprawdzą się również pod makijaż. 
  • Matujący fluid SPF 50+ kontroluje sebum i redukuje błyszczenie do 12 h* - idealny dla skóry tłustej. 
  • Nawilżający fluid SPF 50 zapewnia 24 h nawilżenia i promienny wygląd – dla skóry suchej.  

Niewidoczny Sztyft Przeciwsłoneczny SPF 50+ (twarz, usta i miejsca wrażliwe) 

  • Pocket-size SPF do zadań specjalnych stworzony z myślą o aplikacji w ruchu  
  • i reaplikacji w ciągu dnia. Nie bieli, nie klei się, jest odporny na pot i zapewnia do  
  • 8 godzin nawilżenia. Idealny do ochrony miejsc szczególnie wrażliwych, takich jak usta, nos czy okolice znamion. Wrzuć do torebki i miej go zawsze przy sobie! 

 LATO Z CERAVE: SPF, KTÓRY JEDZIE Z TOBĄ NA WAKACJE

CeraVe wjeżdża w lato na pełnej prędkości, startując z kampanią 360, której nie da się nie zauważyć. We współpracy z PKP Intercity marka uruchamia brandowane pociągi (Intercity i EIC), które kursują do najpopularniejszych wakacyjnych kierunków – od morza po góry. To nostalgia vibe w nowoczesnym wydaniu i jedna z najbardziej niestandardowych aktywacji tego sezonu. 

Działania obejmują również sampling w turystycznych spotach oraz mocny digital   i wsparcie twórców, w tym projekt CerAwards, w ramach którego, uczestnicy walczyli o wyjazd do Los Angeles, tworząc edukacyjny content m.in. o SPF. 

Letni klimat podkręca limitowany merch: kosmetyczki, walizki, stylowe tagi na bagaż oraz czapki zaprojektowane przez twórcę Wlodiego – dostępne w wybranych aptekach i drogeriach.  

Wniosek? Dbanie o ochronę skóry to najmodniejszy trend na lato!  Nie rób wakacji od pielęgnacji. 

CERAVE
Autor: CERAVE/ Materiały prasowe
CERAVE
Autor: CERAVE/ Materiały prasowe
CERAVE
Autor: CERAVE/ Materiały prasowe
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