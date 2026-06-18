W środę, 17 czerwca wieczorem, w Sułoszowej na drodze wojewódzkiej 773 (na wysokości zamku Pieskowa Skała) doszło do tragicznego wypadku motocyklowego.

Kierowca motocykla zginął na miejscu pomimo długiej reanimacji prowadzonej przez wezwane służby ratunkowe, w tym Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Droga wojewódzka 773 była zablokowana przez kilka godzin, a policja pod nadzorem prokuratury ustala szczegóły zdarzenia.

Tragiczny wypadek na DW773. Zginął motocyklista

Jak podał portal Patrol 998 – Małopolska, zgłoszenie o wypadku motocyklisty natychmiast postawiło na nogi wszystkie dostępne służby. Na miejsce zdarzenia, położone na drodze wojewódzkiej 773 w miejscowości Sułoszowa, skierowano zastępy straży pożarnej z OSP Sułoszowa I i OSP Sułoszowa II, OSP Skała, a także Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą numer 5 z Krakowa. Do akcji włączyły się również patrole policji oraz Zespół Ratownictwa Medycznego ze Skały. Wezwano również Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Ratownicy medyczni i strażacy natychmiast przystąpili do reanimacji poszkodowanego motocyklisty. Każda minuta była na wagę złota. Niestety, mimo ich wysiłków i zaangażowania, obrażenia, jakich doznał kierowca jednośladu, okazały się zbyt poważne. Obecny na miejscu lekarz stwierdził zgon.

Trwa ustalanie okoliczności wypadku

Na miejscu śmiertelnego wypadku przez wiele godzin pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora. Ich zadaniem było zabezpieczenie śladów, wykonanie szczegółowej dokumentacji fotograficznej oraz przesłuchanie ewentualnych świadków zdarzenia. Każdy detal może okazać się kluczowy w rekonstrukcji przebiegu tragedii. W związku z prowadzonymi działaniami, droga wojewódzka 773 była całkowicie zablokowana przez kilka godzin.

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