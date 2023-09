Boski podkład rozświetlający w promocji Rossmana za 11 zł. Polki mają na jego punkcie hopla. „Ten podkład to bajka, skóra wygląda naturalnie”

Lubiany podkład Lirene w promocji Rossmanna za 11 zł

Podkład rozświetlający Lirene to jeden z najbardziej lubianych kosmetyków wśród polskich kobiet. Doskonale wyrównuje koloryt skóry, a zawarte w nim perłowe pigmenty dodają jej blasku. Podkład z Rossmanna to także świetny kosmetyk pielęgnujący skórę zawiera również dwie formy witaminy C, która ma na nią zbawienny wpływ. Wykazuje działanie odmładzające, a dodatkowo rozjaśnia przebarwienia. Z kolei zawartość witaminy E gwarantuje ochronę przed wolnymi rodnikami oraz daje nawilżenie. W efekcie skóra jest świeża i gładka. Ten podkład znalazł się teraz w promocji Rossmanna i kosztuje jedynie 11,49 zł. To świetna okazja na zakup podkładu do twarzy na jesień, gdyż w cenie regularniej trzeba za niego zapłacić 18,49 zł.

Podkład z Rossmanna przywraca blasku skórze. Polki go uwielbiają

Podkład z Rossmanna skradł serca Polek. W sieci nie brakuje pochlebnych opinii na temat podkładu rozświetlającego Lirene. Kobiety nie kryją zachwytu jak jakością tego kosmetyku, ale też jego ceną. Z pewnością aktualna promocja Rossmann dodatkowo je ucieszy.

"Ten pokład to bajka, skóra wygląda naturalnie, idealnie się rozprowadza i efekt rozświetlonej skóry jest cudowny."

"Podkład Lirene ożywił moją skórę i nadał jej blask. Stosuję go na co dzień i jeszcze nigdy mnie nie zawiódł"

"Od teraz mój ideał!ten podkład wspaniale kryje, pięknie rozświetla i nawilża, no i cudownie pachnie. Szczerze polecam"

" To strzał w dziesiątkę. Stosuje na przemiennie z innym rozświetlającym, ale ten w niczym nie jest gorszy, a cena niziutka"

- piszą w sieci.

i Autor: Rossmann Podkład Lirene rozświetlający