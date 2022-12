Boski trik na rozczesywanie grubych włosów. Koniec z szarpaniem i wyrywaniem włosów

To 3 najlepsze fryzury dla kobiet po 60-tce do ramion. Odmładzające cięcia w nowoczesnej odsłonie. Możesz pożegnać się z lakierem i wałkami

Jak rozczesywać grube włosy?

Posiadaczki i posiadacze grubych i gęstych włosów wiedzą, że nawet tak prozaiczna czynność, jak ich czesanie może być uciążliwa. Klasyczne szczotki do włosów szarpią i wyrywają kosmyki. W przypadku gęstych włosów nie zapominaj o dobranej do siebie pielęgnacji. Regularnie stosuj odżywki ułatwiające rozczesywanie włosów oraz maski. Genialnym trikiem jest także olejowanie, które sprawi, że włosy będą bardziej lśniące przez co łatwiej się rozczeszą. Pamiętaj także, by wybierać dobre jakościowo szczotki, które nie będą wyrywać włosów.

Marka Olivia Garden prezentują swoją gorącą nowość - szczotkę do włosów normalnych i grubych. To model Olivia Garden Aurora. Szczotka ta dzięki swojemu ergonomicznemu kształtowi idealnie dopasowują się do głowy, delikatnie ją masując, tym samym dbając o zdrowie i kondycję skóry. Za sprawą zdejmowanej gumowej poduszki można łatwo zadbać o czystość szczotki. Kolce czeszące są tak zaprojektowane, by nie wyrywać i nie niszczyć naszych kosmyków. Bezboleśnie rozplątują trudniejsze obszary typowe dla grubszych włosów. Proces szczotkowania jest bezbolesny o przyjemny. Szczotka Olivia Garden Aurora doskonale sprawdzi się także podczas rozczesywania odżywki na włosach. Podobnie jak wszystkie szczotki Olivia Garden również model Aurora gwarantuje masaż głowy niczym profesjonalny peeling trycholigiczny.

Szczotki Olivia Garden z kolekcji Aurora dostępne są w 3 wersjach kolorystycznych: niebiańskim różu, purpurowej tęczy oraz gwiezdnej zieleni. To kosmiczne odcienie, które zdecydowanie się wyróżniają i będą ozdobą Twojej toaletki.

i Autor: Materiały prasowe Olivia Garden

