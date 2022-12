Quiz. Czy znasz polskie kolędy? Tylko prawdziwy kolędnik zdobędzie komplet punktów, reszta niech pokutuje nad barszczem czerwonym

Quiz, jak dobrze znasz polskie kolędy. Czy jesteś mistrzem kolędowania?

Nie ma Bożego Narodzenia bez kolędowania. Śpiewanie kolęd to jedna z najważniejszych i zarazem najpiękniejszych tradycji bożonarodzeniowych. W Polsce jako nielicznym kraju w Europie wciąż żywy jest zwyczaj wigilijnego kolędowania i odwiedzania gości. Przebrane dzieci chodzą po domach i wraz z domownikami śpiewają najpopularniejsze kolędy. Teksty tych pieśni najczęściej pochodzą sprzed wielu lat, często były zmieniane, a ich oryginalni autorzy nie są znani. To daje jeszcze silniejsze przekonanie, o powrocie do tradycji i przywiązanie do naszej historii, w końcu przy wspólnym stole śpiewamy te same kolędy, które kilkaset lat wcześniej wykonywali nasi przodkowe. Weź udział w naszej zabawie i przekonaj się, czy znasz słowa najpopularniejszych kolęd. Tylko prawdziwi mistrzowie kolędowania poradzą sobie z tym quizem. Jeszcze jest trochę czasu, aby poćwiczyć i odświeżyć sobie pamiętać w zakresie polskich kolęd. Sprawdź się w wielkie quizie, jak dobrze znasz polskie kolędy.

Zobacz także nasze inne quizy:

Wielki quiz. Czy masz dobre serce? W życiu kierujesz się miłosierdziem, czy jesteś twardy jak głaz?

QUIZ. Czy masz szósty zmysł? Tylko wyjątkowe osoby zdobędą więcej niż 17 pkt

QUIZ. Jak dobrze znasz polskie kolędy? Pytanie 1 z 9 W "Przybieżeli do Betlejem" śpiewamy? Chwała boskości Chwała w Twej miłości Chwała na wysokości Dalej

Potężna gołoledź w Warszawie. Lód pokrył dosłownie wszystko Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Święta BEZ NERWÓW? To możliwe!

Posłuchaj, co radzi Krystyna Mirek, autorka książki "Uwierz w szczęście"!