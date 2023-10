Boskie perfumy, które sprawią, że poczujesz się jak bogini. Zapach idealny na jesiennie poranki i wieczory

WIĘCEJ NIŻ ZAPACH - NIEZWYKŁE, KWIATOWE DOŚWIADCZENIE

Alien Goddess Supra Flora to zapach, który idealnie uzupełnia gamę damskich perfum Mugler. Olśniewający flakon w kolorze różowego złota, skrywa w sobie mieszankę trzech kwiatów ukazującą wprost nieziemskie połączenie:

Kultowa infuzja jaśminu Grandiflorum wzbogacona jest o nowy kwiatowy akord, będący połączeniem ekstraktu z jaśminu sambac i wiecznie kwitnącego kwiatu. W miarę odkrywania zapachu, głęboka, przyciągająca uwagę energia zamienia się w unikalny, wspaniały superkwiat. Ten zmieniający postać, transformujący i afirmujący życie zapach wyraża pełną różnorodność kobiecości rozkwitającej w każdej z nas.

Rewolucyjne odkrycie

Płynne złoto rozświetla nieuchwytny kwiat dekadenckim ciepłem. Poczuj moc wiecznego kwiatu, jego bursztynowych tonów wzmocnionych szczyptą mineralnego mchu tworzącego niespodziewane zwieńczenie. Uziemienie, a zarazem zjawisko nadprzyrodzone. Połącz się głęboko z otaczającym Cię światem i tajemniczymi siłami żywiołów. Zanurz się w Jej dziele.

Zobacz także: Oto największe trendy w makijażu w tym roku! Make-up trendy na zimę 2023/2024

“Przedstawiamy nową wizję kwiatowych zapachów, jeszcze bardziej odważną i awangardową niż dotychczas.” - Marie Salamagne, mistrzyni perfumiarstwa & Nathalie Lorson, główna perfumiarka

Alien Goddess Eau de Parfum Supra Florale czerpie z kwiatowego uroku oryginalnego zapachu i pozwala mu odkrywać się na nowo. W tym pełnym blasku, kwiatowo-ambrowym zapachu, złoty kwiat oryginalnej wody perfumowanej zmienia się w ognistą formę, która łączy w sobie trzy elementy. To nie tylko zapach, to doświadczenie absolutne. Aby wydłużyć czas utrzymywania się zapachu i doświadczyć ponadkwiatowych doznań, zaaplikuj zapach za pomocą "chmury Mugler". Najpierw rozpyl dużą ilość Alien Goddess Supra Florale w okręgu przed sobą, aby stworzyć chmurę zapachu. Wejdź w tę świetlistą aureolę. Niech czar działa jak najdłużej.

WILLOW SMITH RZĄDZI ŚWIATEM DZIĘKI SWOJEJ BOSKIEJ CHARYZMIE

Nowy zapach jest odnowionym manifestem inkluzywnej i optymistycznej neo-kobiecości, uosabianej, podobnie jak poprzednie zapachy, przez magnetyczną i fenomenalną Willow Smith.W wieku zaledwie 23 lat piosenkarka, zdobywczyni platynowej płyty, aktorka, autorka tekstów i producentka stała się globalnym ewenementem kulturowym. Jej piąty album Coping Mechanism, wydany w październiku 2022 roku, pokazuje, że artystka czerpie ze swoich rockowych korzeni. Wydana w tym samym miesiącu książka Black Shield Maiden to przełomowa historyczna epopeja o afrykańskiej wojowniczce w świecie Wikingów. Wraz ze swoją matką Jadą i babcią Gammy - trzema pokoleniami kobiet - Willow Smith podejmuje aktualne kwestie społeczne i kulturowe z perspektywy międzypokoleniowej w programie "Rad Table Talk". Inspirująca i charyzmatyczna ikona stylu, nieustannie wykorzystuje swój potężny wpływ i wyjątkową energię na rzecz wielu szlachetnych celów, między innymi dostępu do edukacji dla młodych dziewcząt. W ubiegłym roku, w ramach inicjatywy Willow, Mugler przekazał darowiznę w wysokości 50 000 dolarów na rzecz Baltimore School for the Arts (BSA). W kampanii Alien Goddess Supra Florale, Willow Smith ujawnia swoje najbardziej wyraziste, nieustraszone "ja". Artystka uosabia nieustraszoną wizję kobiecości Mugler skierowaną do następnego pokolenia.

SIŁA I ROZKWIT IDEI

Nowa, ekscytująca kampania Alien Goddess Eau de Parfum Supra Florale, wyreżyserowana została przez Daniela Sannwalda - jednego z najbardziej wyjątkowych twórców współczesnej fotografii i filmu. Pomysł nawiązuje do awangardowego ducha mody Mugler, a Willow Smith wciela się w postać Bogini, ubranej przez dyrektora kreatywnego Caseya Cadwalladera. Graficzne obrazy ukazują narodziny zdumiewającego, nieustannie zmieniającego się, nieziemskiego kwiatu. W pozbawionym kontekstu i czasu środowisku, bogini ujawnia swoją nową, ekscytującą energię. Prezentuje swoją wewnętrzną życzliwość na zewnątrz, w kształt stale rosnącego kwiatu.

i Autor: Materiały prasowe Mugler

i Autor: Materiały prasowe Mugler