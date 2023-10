Oto największe trendy w makijażu w tym roku! Make-up trendy na zimę 2023/2024

THANKS, IT’S MAC

Thanks, it’s MAC to odcień pomadki Lustreglass, który wywołał zamieszanie na całym świecie! Ta viralowa pomadka, inspirowana makijażem z lat 90., nie tylko zapewnia modny efekt preppy, ale także intensywne nawilżenie dzięki zawartości oleju z nasion malin i organicznej oliwy z oliwek. Jeśli szukasz innych interesujących kolorów, warto wypróbować Lustreglass w odcieniach PDA, Posh Pit i Beam There Done That..

SOFT GOTH

Głośny serial Wednesday na Netflixie zapoczątkował trend soft goth, styl łączący elementy mrocznego stylu z delikatnym gotyckim glamem kojarzonym z pokazami takich marek jak Versace, DSquared i Burberry. Jak osiągnąć taki efekt na ustach? Wystarczy użyć konturówki MAC w odcieniu Nightmoth i zmieszać ją z balsamem Glowplay Lip Balm in Halo At Me!

DOWNTURNED LINER

Po okresie popularności kociego oka i wyciągniętego ku górze eyelinerem oka, przyszła pora na zwrot w drugą stronę. Dosłownie. Trend downturned liner to prosta lub skierowana w dół kreska wykonana kredką, która po blendowaniu tworzy efekt delikatnego przydymienia. Look nawiązuje do Lash Shadow, techniki tworzącej iluzję cienia z ciężkich rzęs w kącikach oka, stosowanej przez Marilyn Monroe i widzianej w filmach takich jak Blonde, Babylon i The Idol.

PEARL SKIN

Dzięki trendom mermaidcore i coquettecore perłowy wygląd stał się ponownie popularny w modzie i urodzie. Pearl skin, koncepcja stworzona przez Terry'ego Barbera, polega na uzyskaniu efektu błyszczącej skóry, która mieni się kolorami dzięki intensywnemu nawilżeniu i rozświetleniu. Aby to osiągnąć, warto użyć produktów takich jak MAC Hyper Real, podkład Studio Radiance Serum-Powered Foundation, Strobe Cream Pinkilite oraz Mineralize Skin Finish w odcieniu Lightscapade.

