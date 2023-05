Boskie sukienki na lato w Lidlu. Ulubione fasony Polek w supercenach już od 55 zł. Zwiewne, eleganckie i kobiece sukienki

To najpiękniejszy kolor szminki dla kobiet po 50-tce. Panie dojrzałe wyglądają w nim obłędnie. Zmarszczki wokół ust znikają natychmiastowo

Sukienki na lato w Lidlu

Już od poniedziałku 29 maja w ofercie sieci Lidl pojawi się nowa kolekcja marki Esmara, która doskonale sprawdzi się w gorące letnie dni. Sieć stawia na naturalne materiały przyjazne w dotyku, w szczególności len i bawełnę, a inspiracje pochodzą bezpośrednio z natury. Luz, swobodne fasony, zwiewne tkaniny oraz lekko przydymione kolory – to wszystko w najnowszej kolekcji w stylu boho!

Czy wiesz, że 90% ankietowanych użytkowników aplikacji Lidl Plus kupujących odzież i obuwie marki Esmara poleciłoby je innym? Letnia oferta to idealna okazja, by sprawdzić te produkty! Sukienka z haftem angielskim dostępna jest w supercenie 55 zł / 1 szt. i aż w 7 wzorach – niektóre z nich mają regulowane ramiączka, inne piękny dekolt w stylu carmen. Dzięki delikatnym ażurowym wstawkom materiał jest przewiewny i niezwykle efektowny.

Moda damska w Lidlu. Naturalne materiały idealne na lato 2033

Wszystkim ceniącym wygodę powinny przypaść do gustu szorty damskie z lnem za 35 zł / 1 szt., oferowane w kolorach czarnym i beżowym. W ciepłe dni doskonale sprawdzi się również spódnica z lnem (55% lnu, 45% wiskozy – LENZING ECOVERO), w cenie 45 zł / 1 szt. Kolory: różowy, niebieski i granatowy pasują do wielu letnich stylizacji. Tkaniny z lnem są w pełni naturalne i mogą stanowić podstawę garderoby dla wegan i osób z uczuleniem na wełnę zwierzęcą. Len w połączeniu z wiskozą sprawia, że tkanina jest lekka i przewiewna.

Czy znasz już spodenki paperbag? To niezwykle wygodne szorty. Ich nazwa pochodzi od charakterystycznego marszczenia na górze i wiązania w pasie, które kojarzy się z papierową torbą na zakupy. Ich główną zaletą jest podkreślenie talii. Spodenki dostępne są w cenie 39 zł za 1 szt. Można do nich dobrać top damski z haftem angielskim. Ma on prosty, klasyczny krój i niską cenę – 25 zł / 1 szt. Sprawdzi się również t-shirt damski z wiskozy (LENZIG ECOVERO) z włóknami naturalnego pochodzenia za 29,99 zł / 1 szt. A wszystkim zabieganym, którym brakuje czasu na kompletowanie wymyślnych stylizacji, polecamy lekko dopasowany w talii kombinezon damski z wiskozą – również w świetnej cenie 29,99 zł / 1 szt.

Warto podkreślić, że materiały wykorzystane w najnowszej kolekcji marki Esmara posiadają certyfikaty potwierdzające wysoką jakość. Global Recycled Standard oznacza, że do produkcji użyto materiałów z recyklingu, które pochodzą ze sprawdzonych i kontrolowanych źródeł. Cotton made in Africa to inicjatywa wspierająca pozyskiwanie bawełny w sposób przyjazny dla środowiska, z misją poprawy warunków życia afrykańskich plantatorów bawełny i ich rodzin. Z kolei certyfikat OEKO-TEX Standard 100 potwierdza, że wyroby zostały przetestowane pod kątem zawartości ponad 300 substancji szkodliwych.

Już wkrótce pojawią się kolejne kolekcje marki Esmara – sprawdzaj w sklepach stacjonarnych Lidl Polska!

