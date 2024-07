Buty na lato 2024. Printy czy gładkie? Wszystkie style dozwolone!

Odpowiednio dobrane buty mogą sprawić, że w całej stylizacji poczujemy się naprawdę świetnie. Szalone printy czy bardziej stonowane zestawienia kolorów nie tylko uzupełniają nasz outfit, ale mogą też podkreślić naszą osobowość. Doskonale wie o tym wywodząca się z Brazylii marka Ipanema, która od lat perfekcyjnie łączy najnowsze trendy z najwyższą jakością wykonania, tworząc najmodniejsze modele, podbijające serca kobiet na całym świecie. I to niezależnie od ich ulubionego stylu!

Ipanema w każdym sezonie oferuje oryginalne japonki, klapki i sandałki, idealne zarówno na plażę lub basen, jak i na co dzień – do pracy, na randkę czy spotkanie z przyjaciółką. Które wybrać? Na początek warto zastanowić się, czy mają być gładkie czy wyróżniać się wzorem. Trudna decyzja? Na szczęście nie trzeba się ograniczać do jednej pary!

Printy rządzą!

Klasyczne japonki Ipanema Graffiti III Fem to model, który charakteryzują printy typowe dla sztuki graffiti: ludzkie twarze, elementy roślinne czy geometryczne wzory. Natomiast Ipanema Animale Print III Fem to najlepszy wybór dla zwolenniczek zwierzęcych motywów, od klasycznego wzoru w cętki, po motyle skrzydła. W japonkach Ipanema Classica Happy XI Fem zakochają się fanki motywów morskich, takich jak muszle i rozgwiazdy, Ipanema Anat Temas XIV Fem wyróżnia deseń w kwiaty, a Ipanema Class Colors Fem to wyjątkowy efekt gradientu. Japonki na wysokich koturnach? W kolekcji Ipanema dostępny jest model High Fashion Thong Fem, który zachwyca kwiatowym wzorem na wkładce i High Fashion Slide Fem z deseniem na szerokich paskach.

Gładkie, proszę!

Gładkie klasyczne japonki, z cienkimi paskami i widocznym logo? Takie właśnie są Ipanema Clas Brasil II Fem występujące aż w kilkunastu kolorach do wyboru – od klasycznych, jak czerń, granat, biel, poprzez róż i oranż, aż po odcienie złote. Modele z linii Ipanema Follow Fem to natomiast podwójne paski z imitacją okrągłych zapięć i lakierowany efekt, a Ipanema Anatomic Urban Slide Fem to połącznie wygody i prostoty – idealne klapki z grubym paskiem dla lubiących sport i aktywny wypoczynek. Na uwagę zasługują także klapki Ipanema Puffer Slide Fem, dostępne zarówno w kolorze czarnym, jak i czterech barwnych odcieniach, w tym limonkowym i różowym. A co z sandałkami? Jeśli mają mieć jednolity kolor, a jednocześnie ozdobne akcenty, to świetnym wyborem będą modele: Ipanema Class Brilha Fem - japonki zapinane wokół kostki, które wyróżnia brokatowe wykończenie pasków oraz Ipanema Class Bright Sandal Fem, ze zdobieniami przypominającymi kamienie szlachetne. Zwolenniczkom klasyki i prostoty przypadną zaś do gustu sandały Ipanema Style Sandal Fem oraz Ipanema Vibe Sandal Fem – bez printów czy dekoracyjnych detali, ale z ciekawym wzornictwem i w różnorodnych kolorach.

i Autor: materiał prasowy Ipanema

