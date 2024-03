i Autor: Materiały prasowe Caffé Vergnano

Dzień Kobiet 2024

Caffè Vergnano świętuje Dzień Kobiet limitowaną edycją różowej kawy

Choć aż 70% osób pracujących na plantacjach kawy to kobiety, to jeśli chodzi o stanowiska kierownicze w biznesie kawowym tylko jedno na cztery przypada paniom. By to zmienić, powstała inicjatywa “Women in Coffee”, w ramach której oferowana jest specjalna „różowa kolekcja” mieszanek kaw premium i akcesoriów, z których sprzedaży wspierane są inicjatywy społeczne. Z okazji Dnia Kobiet w menu wybranych lokali Caffé Vergnano pojawi się także nowa pozycja – różowe espresso.