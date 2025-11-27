Casual&Cozy: dzianiny, które dodadzą charakteru tej jesieni

Jesienna garderoba w kobiecym wydaniu to przede wszystkim równowaga między elegancją a wygodą. Aksamit, dawniej zarezerwowany na wieczór, dziś z powodzeniem wpisuje się w dzienny, casualowy look, dlatego warto zwrócić uwagę na szare aksamitne spodnie MARC CAIN COLLECTIONS o wąskim kroju modelującym sylwetkę. Do spodni idealnie pasuje granatowy sweter MARIE LUND, delikatnie oversizowy, z raglanowymi rękawami i krótką stójką, wykonany z mieszanki wełny i alpaki. Jego puszysta, lekko melanżowa dzianina nadaje stylizacji głębi, tworząc harmonijny kontrast z szarym aksamitem. Alternatywą może być pudroworóżowy sweter EDITED w klasyczne, szare romby. Jego oversizowy krój i dzianina z dodatkiem wełny i alpaki zapewniają ciepło nawet w najchłodniejsze dni.

i Autor: Van Graaf/ Materiały prasowe

W sezonie jesienno-zimowym króluje sztruks, który powraca do szaf kobiet i mężczyzn w wielkim stylu. Jasne spodnie BRAX w kolorze ecru z miękkiego sztruksu o skróconych nogawkach to uniwersalny model, który dobrze wygląda zarówno z botkami, jak i sneakersami. Ich strukturalna faktura i ciepły ton idealnie komponują się z geometrycznym swetrem MSCH COPENHAGEN, wełnianym modelem z kołnierzem typu troyer i czarnym, graficznym wzorem. Sprawdzi się również kontrastowa grafitowa kamizelka OPUS o kroju peleryny. Zapięcie na zamek, prążkowana faktura i wysoka stójka nadają jej minimalistycznego charakteru, a przy tym pozwalają eksperymentować z proporcjami, noszona na koszulę lub cienki golf tworzy nowoczesną, miejską stylizację.

i Autor: Va Graaf/ Materiały prasowe

Męskie propozycje od VAN GRAAF również polegają na zabawie materiałami, dzianinami i fakturami. Flanelowe spodnie BRAX w kolorze taupe w delikatną kratę łączą klasyczny fason z wygodnymi detalami: elastycznym pasem i sznurkiem w talii, dzięki czemu są ciekawą alternatywą dla tradycyjnych chinosów. Zestawione z beżowym kardiganem FYNCH-HATTON, wykonanym z mieszanki wełny i alpaki, tworzą stylowy zestaw w popularnym stylu “old money”, idealny na weekendowy jesienny city break. Dla mężczyzn preferujących bardziej wyraziste kolory propozycją może być zielony golf FINSHLEY & HARDING o waflowym splocie. Wykorzystana mieszanka wełny i kaszmiru zapewnia ciepło i miękkość, a przy tym zachowuje lekkość.

i Autor: Van Graaf/ Materiały prasowe

W męskiej garderobie również nie może zabraknąć sztruksu. Jasne spodnie JACK & JONES z bawełnianego sztruksu o kroju chinosów to baza, którą można zestawić zarówno z koszulą, jak i dzianinowym swetrem. Doskonale współgrają z czekoladową koszulą REDEFINED REBEL, wykonaną również z takiej samej tkaniny, tworząc efekt eleganckiego total looku z nutą retro. Na chłodniejsze dni idealnym uzupełnieniem zestawu będzie pluszowy szary sweter PEGADOR, przypominający połączenie bluzy i kurtki. Jego oversizowy krój, szeroki golf typu troyer i pojemna kieszeń typu kangurka to ukłon w stronę streetwearu, ale w luksusowym, przytulnym wydaniu. To jeden z tych elementów garderoby, które łączą wygodę z modowym akcentem.