Cel: zdrowa i odmłodzona skóra głowy. Wysyp baby hair i widoczne zagęszczenie na skórze głowy

Terapia anti-ageing

Czy wiesz, że skóra głowy starzeje się tak samo, jak na twarzy? Jednak, ponieważ tego nie widać, nie za bardzo zwracamy na to uwagę. Tymczasem zachodzą w niej procesy, które wpływają na wygląd włosów i kondycję mieszków włosowych. Najbardziej zauważalną oznaką jest siwienie, ale ponadto zmniejsza się też grubość kosmyków. Spowalnia też ich wzrost, a na dodatek zwiększa się tendencja do wypadania. Aby temu zapobiec warto sięgnąć po przeciwstarzeniowe serum do skóry głowy Anwen - 79,9 zł/100 ml. Wystarczy wmasowywać go regularnie w skórę głowy, po każdym myciu, by szybko zauważyć odmładzające efekty. Można go też stosować jako nocną kurację. W składzie serum znajduje się tripeptyd miedzi, który stymuluje naprawę i przebudowę skóry oraz ujędrnia skórę. Jednocześnie pomaga powiększyć mieszki włosowe, co stymuluje ich wzrost. Serum pobudza też produkcję kolagenu dzięki zawartości biologicznie aktywnych fermentów ekstraktów roślinnych. Z kolei kwas hialuronowy nawilża i zwiększa elastyczność skóry. Jego skład można więc śmiało porównać do skutecznych serum odmładzających do twarzy. Kosmetyk zawiera też wyjątkową substancję, czyli organiczną esencję ze skóry mandarynek. Zwiększa ona ilość melaniny w mieszkach włosowych, co opóźnia proces siwienia. W efekcie pasma są zdrowsze, pełne młodzieńczej energii.

Sposób na nawilżenie i ukojenie

Uporczywy świąd i przesuszenie to kolejne z problemów, jakie dotykają skórę głowy. Te oznaki często są mylone z łupieżem, a tymczasem białe płatki widoczne na włosach mogą być oznaką złego nawilżenia. Tymczasem od dobrej kondycji skalpu zależy piękny wygląd włosów. Aby właściwie o nie zadbać przyda się serum rewitalizujące mikrobiom Anwen - 64,99 zł/100 ml. To prawdziwy ratunek dla skóry głowy! Ma lekką konsystencję, łatwo i szybko się wchłania. Zawarte w kosmetyku biofermenty z roślin zawierają m.in. antyoksydanty, minerały, witaminy, probiotyki, proteiny oraz polifenole, co wpływa na poprawę jej wyglądu. Ekstrakt z zielonej herbaty i pochodna jęczmienia natychmiast przynoszą ukojenie. W serum jest też zawarty wyjątkowo składnik - LACTIL®, który jest odpowiednikiem naturalnego czynnika nawilżającego ludzkiej skóry (NMF). Dzięki niemu działa rewitalizująco, poprawia nawilżenie i regenerację skóry. Jednocześnie zawarty w kosmetyku niacynamid działa przeciwzapalnie. Serum należy używać na umytą skórę głowy, lekko je wmasowując. Już po chwili przynosi ukojenie, zmniejsza swędzenie i przyjemnie ją nawilża. Przy regularnym stosowaniu reguluje wydzielanie sebum i wzmacnia barierę hydrolipidową, co przekłada się na poprawę kondycji skalpu i ochronę mikrobiomu. Skóra staje się mniej podatna na podrażnienia, a włosy rosną mocniejsze i zdrowsze.

Oba sera do pielęgnacji skóry głowy od Anwen przedłużają również świeżość włosów, dzięki czemu możemy ograniczyć ilość myć.

i Autor: Materiały prasowe Anwen

