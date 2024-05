"Oczarowanie", "Byłaś serca biciem", "Wymyśliłem Ciebie" to jedne z tych przebojów, które się nie starzeją. Piosenki Zbigniewa Wodeckiego i Andrzeja Zauchy towarzyszą nam do dziś. Umiecie rozpoznać wykonawcę po tytule? Wybór tylko spośród dwóch wspaniałych artystów wydaje się łatwy, ale czasem prawidłowa odpowiedź może zaskoczyć. My podajemy tytuł, Ty wskaż wykonawcę. Zapraszamy do zabawy!

Quiz. Zbigniew Wodecki czy Andrzej Zaucha? Czyja to piosenka? Pytanie 1 z 14 "Oczarowanie" to piosenka, którą śpiewał: Zbigniew Wodecki Andrzej Zaucha Artyści śpiewali to w duecie Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa Dalej