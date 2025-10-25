Cera pod kontrolą – sekrety pielęgnacji skóry tłustej i mieszanej

Strefa T, czyli okolice czoła, nosa i brody w przypadku obu typów cery mają tendencję do przetłuszczania się (a co za tym idzie efektu świecenia) i są obarczone większym ryzykiem powstawania niedoskonałości i zatykania porów. Jak wyjść z tej strefy dyskomfortu? Warto postawić na pielęgnację opartą na równowadze, a nie agresywnym matowieniu. Kluczem jest oczyszczanie, regulacja i nawilżenie – w tej właśnie kolejności.

ŚRODKI CZYSTOŚCI I… OSTROŻNOŚCI

Dokładne oczyszczenie skóry to podstawowy krok w pielęgnacji skóry mieszanej i tłustej. Z jednej strony produkty muszą dokładnie usuwać sebum, zanieczyszczenia i resztki makijażu, a jednocześnie być maksymalnie łagodne i nie podrażniać jej. Niezbędne jest też regularne złuszczanie.

Na co dzień idealnie sprawdzi się żel peelingujący, który dokładnie i głęboko oczyści skórę, dodatkowo usuwając zrogowaciały naskórek. Ten dodatkowo odblokowuje pory, zapobiega niedoskonałościom i zapewnia uczucie świeżej skóry. Zawiera niebieską herbatę Butterfly tea, która ma właściwości nawilżające i kojące, erytrytol wiążący wodę w naskórku i wspierający balans mikroboimu oraz dzikie indygo, które działa łagodząco, a dodatkowo chroni przed niekorzystnym działaniem czynników zewnętrznych.

Wypróbuj: PERFECTA BUBBLE TEA BUTTERFLY TEA ŻEL Peelingujący do mycia twarzy BUTTERFLY TEA, ERYTRYTOL + DZIKIE INDYGO, 16,99 zł/150 ml

OIL CONTROL PADS to płatki przeznaczone dla skóry tłustej i skłonnej do powstawania trądziku. Dzięki formule opartej na połączeniu 2% kwasu salicylowego kuracja aktywnie zapobiega powstawaniu trądziku oraz kontroluje wydzielanie sebum. Kwas glikolowy wspiera złuszczanie martwych komórek naskórka i odblokowuje pory. Kwas migdałowy działa przeciwbakteryjnie, więc zmniejsza liczbę stanów zapalnych. Lekko karbowana faktura płatków dodatkowo wspomaga proces złuszczania naskórka. Stosowanie płatków wzmacnia aktywne działanie pozostałych preparatów nakładanych podczas porannej i wieczornej pielęgnacji. Płatki stosujemy w miejsce toniku.

Wypróbuj: ZO® SKIN HEALTH OIL CONTROL PADS, 325 zł/60 szt.

W przypadku skóry mieszanej i tłustej peeling mechaniczny przyniesie widoczny efekt po każdym jego użyciu. Optymalnie stosuj go 1-2 razy w tygodniu. YOSKINE JAPAN PURE RICE INFUSION Intensywny Peeling Szafirowa Mikrodermabrazja wyrównuje powierzchnię skóry i odblokowuje pory. Spłyca zmarszczki, wygładza oraz przywraca skórze zdrowy koloryt i promienny wygląd. Zawiera ferment ryżowy, który nawilża, wspomaga wyrównanie kolorytu skóry oraz nadaje jej promienny blask. Za ścieranie odpowiada kompleks z mikrokryształkami szafiru i peelingujące ziarna ryżu.

Wypróbuj: YOSKINE JAPAN PURE RICE INFUSION Intensywny Peeling Szafirowa Mikrodermabrazja, 39,99 zł/75 ml

KREM NA MIARĘ

Najbardziej pożądane cechy kremu do skóry tłustej i mieszanej? Efekt matujący na wiele godzin, ale bez uczucia ściągnięcia i jednocześnie dbałość o nawilżenie. Składniki zapobiegające niedoskonałościom i zmniejszenie widoczności porów.

NUXE Zinc Power pomaga uzyskać czystą, gładką i jednolitą cerę. Krem zwęża pory, wygładza strukturę skóry i intensywnie nawilża — wszystko w jednej aplikacji. Jego ultraświeża, żelowa konsystencja jest lekka jak piórko i zapewnia natychmiastowy efekt matujący. Ten efekt to zasługa cynku i ekstraktu z liczi. Cynk znany jest ze swojego działania na kluczowe czynniki wywołujące wypryski. Został połączony z PCA – naturalnym składnikiem skóry o właściwościach nawilżających. Ekstrakt z liczi, bogaty w przeciwutleniacze takie jak taniny i flawonole, wykazuje nie tylko działanie nawilżające, ale także poprawia koloryt cery, nadając jej zdrowy, promienny wygląd.

Wypróbuj: NUXE Zinc Power Matujący krem zmniejszający pory, 73 zł/40 ml

Skóra tłusta i mieszana lubi lekkie konsystencje. Do nawilżenia idealnie sprawdzi się Ultralekki krem o jedwabistej konsystencji delikatnego mleczka od HADA LABO TOKYO, który łagodzi podrażnienia i zapewnia intensywne, długotrwałe nawilżenie. Dzięki innowacyjnej technologii wzmacnia działanie kwasu hialuronowego w skórze, przywracając jej sprężystość i promienny, młodzieńczy wygląd. Zawiera też Olej Meadowfoam zapobiegający utracie wody, zapewniając miękkość i komfort i wspierający odbudowę bariery lipidowej skóry.

Wypróbuj: HADA LABO TOKYO HYALU RENEW GŁĘBOKO NAWILŻAJĄCY LEKKI KREM, 64,99 zł/50 ml

Ta linia to już klasyk bazujący na jednym z najlepszych składników na niedoskonałości: siarce. SIARKOWY KREM MATUJĄCY zmniejsza widoczność zaskórników oraz błyszczenie cery, wspomaga pielęgnację skóry ze skłonnością do trądziku. Idealnie przygotowuje skórę pod makijaż i gwarantuje jej matowy wygląd. Szybko się wchłania, dając uczucie “second skin”. Jego sercem jest bioaktywna siarka, która działa antybakteryjnie. A jej działanie wspomagają: glinka Veegum® (matuje skórę), niacynamid (niweluje niedoskonałości), cica (łagodzi i wzmacnia funkcje ochronne skóry), kompleks kwasów AHA (delikatnie złuszcza) i ekstrakty owocowe (ograniczają błyszczenie i przetłuszczanie).

Wypróbuj: BARWA Siarkowa® Siarkowy Krem Matujący, 29,99 zl/50 ml