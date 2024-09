"Chcesz coś z Avonu" teraz w Rossmannie!

Będąc od 137 lat obecnym na świecie i 33 lat w Polsce, Avon dostosowuje się do zmieniających się zwyczajów konsumentów oraz dynamicznie rozwijającego się rynku beauty.

W ramach strategii omnichannel od lat funkcjonuje sklep internetowy marki. Od zeszłego roku produkty Avon są dostępne w oficjalnej strefie marki na Allegro, a od tego roku na empik.pl. Teraz firma idzie o krok dalej, wprowadzając swoje produkty do 500 drogerii Rossmann w Polsce. Dzięki temu Avon chce dotrzeć do nowych klientów i zwiększyć rozpoznawalność marki, jednocześnie wspierając działalność Konsultantek.

Avon na całym świecie otwiera nowe kanały sprzedaży - w Turcji i we Włoszech funkcjonuje już kilkadziesiąt sklepów stacjonarnych, a w Wielkiej Brytanii firma jest obecna w sklepie internetowym Amazon oraz w drogeriach Superdrug.

Avon w Rossmann

W drogeriach Rossmann dostępne będzie wyselekcjonowane portfolio najpopularniejszych produktów Avon. Oferta została stworzona z myślą o Klientach, którzy jeszcze nie mieli okazji wypróbować kosmetyków marki. Znajdą się tam kultowe produkty z 3 kategorii: pielęgnacja twarzy, makijaż i zapachy, aby nowi konsumenci mogli je przetestować i przekonać się o ich wysokiej jakości. Wśród nich znajdą się m.in. serum Anew z Protinolem™, szminka Hydramatic z nawilżającym środkiem z kwasem hialuronowym, kredki do oczu Glimmerstick, a także popularne zapachy, takie jak Far Away, Attraction czy Little Black Dress. Pełne portfolio produktów Avon będzie dostępne u Konsultantek lub na avon.pl.

Wsparcie przedsiębiorczości

Wraz z wejściem do drogerii Rossmann, Avon umożliwia klientom i Konsultantkom rozwijanie własnego biznesu poprzez otwarcie sklepu franczyzowego. W modelu franczyzy oferuje dwa formaty: wyspę z niższym wkładem własnym oraz sklep stacjonarny wymagający wyższej inwestycji na start.

i Autor: materiał prasowy AVON