City break, rower, taras. Majówka też wymaga SPF i łagodnej pielęgnacji

SPF, który pasuje do planów (albo ich braku)

W majówkowej kosmetyczce liczy się lekkość i prostota. Sesderma Repaskin Urban 365 to dermokosmetyk, który łączy skuteczną ochronę z komfortem noszenia – jest niewyczuwalny na skórze, a przy tym działa wielopoziomowo.

Dzięki technologii SHIELD-SYSTEM wspiera naturalne mechanizmy obronne skóry i pomaga zapobiegać oznakom starzenia oraz przebarwieniom. Chroni nie tylko przed promieniowaniem UVA i UVB, ale też przed zanieczyszczeniami i światłem ekranów. Sprawdza się jako ostatni krok pielęgnacji – pod makijaż i na dzień bez planu. Dodatkowo możesz dopasować go do potrzeb skóry: wrażliwej, z przebarwieniami lub wymagającej działania anti-aging.

Po dniu w słońcu: czas na spokój

Po całym dniu na zewnątrz skóra potrzebuje ukojenia. Sesderma Sescacay to pielęgnacja oparta na oleju cacay z Amazonii, bogatym w kwasy tłuszczowe, prowitaminę A i antyoksydanty, które wspierają regenerację, nawilżenie i wygładzenie skóry, a dzięki nanotechnologii działają jeszcze skuteczniej.

Sesderma Sescacay Odmładzający krem do twarzy intensywnie nawilża, wzmacnia barierę ochronną i działa przeciwstarzeniowo, pozostając łagodnym nawet dla skóry wrażliwej. Formuła oparta na oleju cacay wspiera odnowę komórkową i poprawia strukturę skóry, redukując widoczność zmarszczek. Zawarty w formule HPR działa skutecznie, a jednocześnie łagodnie, dzięki czemu krem sprawdzi się również przy cerze wrażliwej i reaktywnej, natomiast krzem organiczny wspiera syntezę kolagenu i elastyny. Kluczowa jest tu nanotechnologia: składniki aktywne zamknięte w liposomach łatwiej przenikają w głąb naskórka, dzięki czemu działają skuteczniej i długotrwale, jednocześnie pozostając łagodne dla skóry wrażliwej.

To taki wieczorny reset – szybki, przyjemny i dokładnie taki, jakiego potrzebujesz po majówkowym dniu.

Majówkowy minimalizm

Nie chodzi o więcej, tylko o dobrze dobrane podstawy. Lekki SPF na dzień, kojąca pielęgnacja na wieczór i nawyk, żeby o tym nie zapominać. Bo nawet w mieście majówka potrafi być naprawdę słoneczna, a odpowiednia pielęgnacja pozwala po prostu się nią cieszyć.

i Autor: Sesderma/ Materiały prasowe