Cloud Dancer w zimowej pielęgnacji 2026 w Hebe! Postaw na wielozadaniowy krem z retinolem w bezpiecznej formule

Nowy rok to naturalny moment na oczyszczenie rutyny, świeży start i powrót do lekkości. W tym kierunku prowadzi trend Cloud Dancer. Ta miękka, świetlista biel stała się symbolem resetu, równowagi i świadomego minimalizmu - również w pielęgnacji.

Dlatego coraz częściej mówi się o upraszczaniu pielęgnacyjnych rytuałów i stawianiu na inteligentne, dobrze przemyślane rozwiązania. Kosmetyki wielofunkcyjne, o krótkich i świadomie dobranych składach, zyskują na znaczeniu, oferując realne i potwierdzone działanie. Wielozadaniowy krem z retinolem marki Candid, odpowiada na kilka potrzeb skóry jednocześnie, bez jej przeciążania. To esencja nowoczesnego skincare’u: mniej produktów, więcej efektów.

Postaw na retinol - filar zimowego skincare

Zimą skóra spowalnia procesy odnowy, przez co wygląda na szarą i zmęczoną, staje się mniej gładka, a niedoskonałości goją się wolniej. Zapewnisz jej wewnętrzny „restart” stosując retinol, który wspiera odnowę komórkową, poprawia jędrność, redukuje drobne linie i przebarwienia i przywraca jej świeżość, nawet w trudnych, zimowych warunkach. Gdy dni stają się krótsze, a słońce mniej intensywne, skóra naturalnie lepiej toleruje ten jeden z najskuteczniejszych składników aktywnych w kosmetologii.

Aby wzmocnić działanie retinolu i zabezpieczyć skórę przed stresem połącz go ze nowoczesną substancją o silnych właściwościach antyoksydacyjnych - kwercetyną. Badania dermokosmetyczne jasno pokazują, że efekt ochronny jaki wywiera kwercetyna jest 7 razy większy od witaminy C, 10 razy większy od tokoferolu i aż 20 razy większy od B-karotenu. Wielozadaniowy krem Candid łączy te dwa aktywne składniki, gwarantujące skuteczność i ochronę. “Zastosowaliśmy kwercetynę, zamiast popularnej witaminy C i zestawiliśmy ją z retinolem. Już nawet mała dawka kwercetyny jest skuteczniejsza w redukowaniu wolnych rodników wywołanych promieniowaniem UVA, od popularnego kwasu askorbinowego” - wyjaśnia, ekspert marki Candid.

W wielozadaniowym kremie Candid znajdziesz Retinol w stężeniu 0,2% oraz kwercetynę 0,50%.

Retinol, czyli aktywna postać witaminy A powoduje spłycenie zmarszczek, rozjaśnienie przebarwień i przyspieszenie odnowy naskórka.

Kwerceryna to silny przeciwutleniacz, który wykazuje właściwości antyoksydacyjne, przeciwzapalne i wzmacniające naczynia krwionośne,

Efekt ochronny w stosunku do skóry, jaki wywiera kwercetyna jest 7 razy większy od witaminy C, 10 razy większy od tokoferolu i aż 20 razy większy od B-karotenu.

Formuła zapewnia efektywne działanie składników aktywnych, jednocześnie wspierając komfort i tolerancję skóry w okresie zimowym.

Efekty minimalistycznej pielęgnacji z Candid

Regulujesz sebum i wygładzasz skórę - normalizujesz pracę gruczołów łojowych, ograniczasz błyszczenie i stopniowo poprawiasz strukturę skóry bez efektu przesuszenia.

Redukujesz niedoskonałości i przebarwienia -przyspieszona odnowa komórkowa pomaga odblokować pory, zmniejszyć ilość zmian oraz wyrównać koloryt skóry.

Wygładzasz pierwsze zmarszczki i poprawiasz sprężystość - przy regularnym stosowaniu Twoja skóra staje się gładsza, bardziej napięta i wygląda świeżo nawet zimą.

Chronisz i koisz skórę dzięki kwercetynie - silny antyoksydant wspiera ją w walce ze stresem oksydacyjnym, łagodzi oraz wzmacnia barierę ochronną, co jest kluczowe podczas kuracji retinolem.

Współczesna kultura pielęgnacji skóry

Rok 2026 przynosi nową kulturę budowania pielęgnacji - opartej na wszechstronności, skuteczności i bezpieczeństwie. Jednym z jej kluczowych elementów jest retinol, jeden z najlepiej przebadanych składników aktywnych, wspierający regenerację i równowagę skóry także w okresie zimowym. Dermokosmetyki Candid łączą retinol z kwercetyną w formułach zaprojektowanych z myślą o wysokiej tolerancji i komforcie skóry.