Co kupić dziecku pod choinkę? Poradnik, dzięki któremu nie oszalejesz

Pomysły na prezent dla dziecka na Boże Narodzenie 2023

Listopad to szalony miesiąc pod względem zakupów. Z jednej strony sklepy i marki oferują nam wielkie promocje związane z nadchodzącym Black Friday, z drugiej zaś strony to czas, kiedy powoli zaczynamy rozglądać się za bożonarodzeniowymi prezentami dla bliskich. Nie sugerujemy wam, byście już teraz biegali w świątecznych swetrach i nucili kolędy, ale listopad to doskonały czas, by zacząć poszukiwania idealnych prezentów. Coraz więcej osób prezentu kupuje w sklepach internetowych, a tu wiadomo do zamówienia należy doliczyć czas dostawy. Przed samymi Świętami Bożego Narodzenia kurierzy będą mieli pełne ręce roboty i może się okazać, że przesyłka nie dojdzie na czas. Prezenty dla dzieci niejednokrotnie wywołują ból głowy u rodziców. Pociechy potrafią być bardzo wymagające, a niestety producenci zabawek sprawy nie ułatwiają. Ceny zabawek już od wielu lat idą mocno do góry, nieraz osiągając zawrotne kwoty.

Co kupić dziecku?

Zabawki to tak naprawdę temat rzeka, w sklepach dostępnych jest tyle rzeczy, że przeciętnego dorosłego z pewnością zaboli głowa. Sprawy nie ułatwia fakt, że zabawki ogólnie produkty dla dzieci bywają bardzo drogie. Chcesz podarować chrześniakowi albo siostrzeńcowi sterowany samochód lub zestawi figurek? Przygotuj się na wydatek rzędu kilkuset złotych. Dzieci szybko również nudzą się zabawkami i kolejny sterowany samochód nie będzie dla nich atrakcyjny. Jak zatem wybierać prezenty dla najmłodszych?

Przede wszystkim nie kupuj kota w worku. Kiedy nie masz pomysłu na prezent nie szukaj na siłę niespodzianki bo może okazać się ona niewypałem. Lepiej jest porozmawiać z dzieckiem albo jego rodzicami co będzie najlepszym prezentem. Dowiesz się w ten sposób, czym dziecko się interesuje, może się bowiem okazać, że zbiera konkretne figurki i brakuje mu jakiegoś zestawu.

Zastanów się nad zabawkami kreatywnymi. Wiele cioć i wujków nie chce w prezentowych zakupach wychodzić poza schemat i obawia się, że kiedy dziecko zobaczy grę planszową czy inną zabawkę kreatywną rzuci ja w kąt, a bawić się będzie tylko tym turbo drogim robotem od stryja zza granicy. Faktycznie, często dzieci gdy otrzymają tego rodzaju zabawkę nie pokochają jej od razu, jest to jednak taki produkt, który zyskuje z czasem. Może się okazać, że za kilka miesięcy kiedy odwiedzisz bliskich twój kuzyn czy chrześniak będzie ciebie błagał byś z nim zagrała w grę, którą sprezentowałeś. Pamiętaj jednak, by przy wyborze takiego prezentu kierować się wiekiem i zainteresowaniami obdarowywanego dziecka.

