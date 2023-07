Co zrobić, żeby w domu ładnie pachniało? Zapach ukoi zmysły i wpłynie na nastrój

Piękny zapach to klucz do lepszego nastroju. Budzi najpiękniejsze wspomnienia i potrafi przenieść nas w inne miejsca. Nie tylko te, w których już byliśmy, ale również takie, które możemy zobaczyć tylko oczami naszej wyobraźni. Zanurz się w niezapomnianych chwilach dzięki NOLA LOLA HOME FRAGRANCE! Ta kolekcja zapachów to hołd dla najpiękniejszych momentów. Do wyboru są świece, patyczki odświeżające i spraye do wnętrz. NOLA LOLA HOME FRAGRANCE to aż trzy intrygujące kompozycje zapachowe, budujące niesamowity nastrój: Wild Jasmine, Pink Vanilla, i Ever Green. Kolekcja jest w 100% wegańska.

NOLA LOLA WILD JASMINE

Ciesz się niezapomnianymi chwilami pierwszych tygodni wiosny dzięki ekskluzywnej kompozycji zapachowej. Ta niezwykła mieszanka składników przeniesie Cię w świat pełen radości i relaksu. Połączenie dzikiego jaśminu i frezji stworzy atmosferę, która będzie Cię otulać każdego dnia. Doświadcz niezapomnianych wrażeń i ciesz się wiosennym powiewem w swoim domu!

Nuty zapachowe

Nuty głowy: frezja

Nuty serca: dziki jaśmin, róża, konwalia

Nuty bazy: piżmo, drewno cedrowe, paczula

NOLA LOLA PINK VANILLA

Zanurz się w luksusie doznań z Nola Lola Pink Vanilla. Ta wyjątkowa kompozycja zapachowa przywołująca na myśl wspomnienie słonecznego lata roztacza wokół siebie aurę elegancji i relaksu. Ciesz się głębokim i słodkim zapachem afrykańskiej wanilii, któremu towarzyszy zmysłowa nuta bursztynu i piżma. Pozwól, aby nasz zapach wypełnił twoją przestrzeń i cieszył cię pełnymi doznaniami.

Nuty zapachowe

Nuty głowy: śliwka, granat jabłko

Nuty serca: wanilia, gardenia, tonkowiec wonny

Nuty bazy: bursztyn, drzewo sandałowe

NOLA LOLA EVER GREEN

Odnajdź spokój i relaks dzięki Nola Lola Ever Green. Ta kompozycja zapachów inspirowana świeżością lasów zabierze Cię w podróż po świeżych i relaksujących aromatach. Wdychając tę niezapomnianą kompozycję, poczujesz się jak w samym środku lasów deszczowych, otoczony niesamowitymi nutami tymianku, rumianku, bergamotki i werbeny, połączonymi z wyjątkowym zapachem Ylang Ylang. Przygotuj się na uczucie spokoju i relaksu, gdy kompozycja otuli Twój dom pięknymi nutami jaśminu, róży damasceńskiej i bursztynu.

Nuty zapachowe

Nuty głowy: tymianek, rumianek, bergamotka, werbena

Nuty serca: ylang-ylang, biały jaśmin, róża damasceńska

Nuty bazy: piżmo, bursztyn

