Coś dla miłośników świata beauty! Niech grudzień Cię w tym roku nie zaskoczy

Niezależnie od tego, czy szukasz czegoś dla miłośniczki pielęgnacji, fanki makijażu, czy osoby, która ceni sobie naturalne składniki – rynek oferuje niezliczone możliwości. Od eleganckich opakowań, przez limitowane edycje zapachów, po specjalnie skomponowane kolekcje, które kuszą zarówno zawartością, jak i estetyką. W tym sezonie producenci prześcigają się w pomysłach, tworząc zestawy, które nie tylko pielęgnują, ale i wprowadzają w świąteczny nastrój.

"W Drunk Elephant nie podążamy ślepo za trendami w pielęgnacji skóry. Wierzymy, że najlepiej jest znaleźć coś, co naprawdę działa na Twoją skórę i konsekwentnie się tego trzymać. Tylko tak możesz wydobyć z niej to, co najlepsze. Proces odkrywania tego, co jest dla Ciebie dobre, to zarówno sztuka, jak i nauka. Dlatego tegoroczna świąteczna kolekcja poświęcona jest idei, że pielęgnacja skóry to prawdziwa sztuka piękna – może się rozwijać, może Cię odmienić i inspirować. Stworzyliśmy starannie dobrane zestawy, które sprawią, że Twoja codzienna pielęgnacja stanie się zdrowa, skuteczna i pełna przyjemności. Bo kiedy znajdziesz produkty, które naprawdę działają – Twoja skóra staje się prawdziwym arcydziełem."

Świąteczne zestawy Drunk Elephant

Daytime Exhibit Morning Kit - Zestaw do porannej pielęgnacji skóry - zawiera pełnowymiarowy krem Protini w słoiczku z limitowanej edycji, a także wszystko, czego potrzebujesz, aby nawilżyć, rozjaśnić i uwydatnić naturalny blask swojej skóry przez cały dzień. Wzbogacony peptydami krem Protini wyraźnie poprawia teksturę i jędrność skóry, a serum do twarzy C-Luma z witaminą C 10% rozjaśnia, oczyszcza i nawilża. Bogate w peptydy krople D-Bronzi zapewniają opaloną cerę, a krem pod oczy C-Tango ujędrnia i wzmacnia skórę wokół oczu.

i Autor: Drunk Elephant/ Materiały prasowe

Opening Night Evening Kit - Zestaw do wieczornej pielęgnacji skóry - zawiera regenerujący krem Bora Barrier w rozmiarze standardowym, w słoiczku z limitowanej edycji, a także krem oczyszczający do twarzy Mello Marula, który łagodzi, przywraca równowagę skóry oraz delikatnie usuwa wodoodporny makijaż i filtr przeciwsłoneczny. Serum T.L.C. Framboos wzbogacone kwasami AHA 10% i kwasami BHA 1% odblokowuje pory i poprawia strukturę skóry. Balsam pod oczy Ceramighty zapewnia intensywne i długotrwałe nawilżenie skóry wokół oczu.

i Autor: Drunk Elephant/ Materiały prasowe

Tour de Force™ - Zestaw do pielęgnacji skóry w rozmiarze podróżnym - zawiera nasz krem nawilżający na bazie peptydów i żel oczyszczający, aby przywrócić naturalny blask Twojej skórze. Wzbogacony peptydami krem Protini wyraźnie ujędrnia skórę, ujednolica jej koloryt i poprawia jej fakturę. Beste No. 9 to innowacyjny, rozpuszczający się żel oczyszczający, który usuwa wszelkie pozostałości makijażu, nadmiar sebum i zanieczyszczenia nagromadzone w ciągu dnia.