COS na Tygodniu Mody w Nowym Jorku. Kolekcja Jesień–Zima 2025 oddaje wyjątkowy hołd

Pokaz odbył się w Greenpoint Terminal Warehouse nad brzegiem Brooklynu. Jego surowa, industrialna przestrzeń została przekształcona w scenografię eleganckiego, modernistycznego spektaklu. Monumentalna hala, przemalowana na nieskazitelną biel, zamieniła się w architektoniczną scenę, otoczoną konstrukcją z malowanego muślinu. Kiedy modelki i modele wchodzili na wybieg pewnym i spokojnym krokiem, świetlne boksy zmieniały swoją barwę — z miękkiej, ciepłej poświaty na czystą, jasną biel. Ta świetlna choreografia wydobywała siłę i naturalny szyk 47 wyjątkowych stylizacji.

W wyraźnym kontraście do scenografii, kolekcja bazuje na palecie głębokich, nasyconych kolorów — czerni, stalowej szarości i granatu, uzupełnionych neutralnymi akcentami. Kultowe projekty marki zostały twórczo zreinterpretowane poprzez zastosowanie szlachetnych materiałów, faktur i wykończeń. Powierzchnie z efektem włosia, miękka skóra i shearling zestawione zostały z błyszczącymi i matowymi elementami, co dodało stylizacjom wizualnej głębi. Przezroczyste detale wprowadzały na wybieg nutę subtelnej zmysłowości, ukazując sylwetkę w ruchu. Dynamiczne, inspirowane tradycją kraty pojawiają się na ubraniach prêt-à-porter, akcesoriach i obuwiu, tworząc wyraziste total looki.

Ucieleśniając kluczowe wartości marki — ponadczasowość, kunszt wykonania i bezkompromisową jakość — kolekcja płynnie łączy strukturę z lekkością. W części damskiej dominują otulające objętości, widoczne w obszernych szalach, wysokich kołnierzach i rzeźbiarskich drapowaniach. Podkreślone talie, kobiece kroje i odsłonięte dekolty nawiązują do sylwetki „New Look” z lat 50. Wszechstronność stylizacji na dzień i na wieczór została na nowo zdefiniowana przez charakterystyczne projekty. Na szczególną uwagę zasługuje elegancka, jedwabna sukienka, która oferuje wiele możliwości stylizacji. Torebki i akcesoria nawiązują do materiałów i wykończeń użytych w elementach odzieży. Całość kolekcji damskiej dopełniają skórzane mokasyny, czółenka Mary Jane na obcasie oraz botki typu sock.

W kolekcji męskiej funkcjonalność łączy się z nowatorskim krawiectwem. Przeskalowane proporcje i wyraźnie zarysowane ramiona odświeżają klasyczne fasony, a tonalne warstwowanie nadaje sylwetkom nowoczesnego charakteru. Rzemieślnicze detale, takie jak zapinane naramienniki, praktyczne kieszenie i dopasowane spodnie, wprowadzają do kolekcji współczesną lekkość. Bogactwo faktur, widoczne w dzianinach o splocie koszykowym i miękkich, włóczkowych powierzchniach, dodaje całości ciepła i zmysłowości. Stylizacje dopełnia obuwie — ponadczasowe skórzane buty i sneakersy w tonalnych odcieniach, klasyczne w formie, lecz z nowoczesnym twistem.

Wśród gości pokazu znaleźli się między innymi: Rosie Huntington-Whiteley, Ms. Lauryn Hill, Jodie Turner-Smith, Naomi Watts i Christopher Briney.

Autor: COS/ Materiały prasowe

