i Autor: SHUTTERSTOCK makijaż

Strefa beauty

Cudowna moc witaminy C. Dlaczego to najbardziej pożądany składnik w pielęgnacji?

Bywa nazywana witaminą młodości lub królową pielęgnacji. Produkty z witaminą C są pierwszym wyborem w walce z przebarwieniami. Regularnie stosowana dzień po dniu zmniejsza ich widoczność. A jak wiadomo przebarwienia potrafią dodać nam lat i mogą konkurować ze zmarszczkami w temacie profilaktyki przeciwstarzeniowej. Siłą witaminy C jest silne działanie antyoksydacyjne. Oznacza to, że zwalcza jedną z najważniejszych przyczyn starzenia się skóry – wolne rodniki. Kiedy też witamina C powinna być włączona do pielęgnacji? Gdy wydaje ci się, że skóra traci blask, jest poszarzała, pojawiają się drobne naczynka czy zaczerwienienia oraz traci elastyczność.