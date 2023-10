Czas na “sweather weather”! Powitaj jesień w swojej garderobie

Jesień to wbrew pozorom idealna pora roku dla wszystkich tych, którzy lubią eksperymentować ze swoją garderobą. W tym sezonie marka VAN GRAAF zachęca do podejmowania odważnych wyborów, próbowania nowych kolorów i stylizacyjnych zestawów, ale z myślą o środowisku. W najnowszej kolekcji marka stawia na modę zrównoważoną, która idealnie sprawdzi się dla miłośników eleganckiego stylu. Paniom proponujemy czarną, minimalistyczną, bawełnianą sukienkę koszulową VAN GRAAF/MARIE LUND z zakładką z przodu. Jej przewiewny charakter świetnie nada się zarówno do biura, jak i na wieczorne wyjście. Warto zestawić ją z pojemnym plecakiem miejskim VAN GRAAF/KAPTEM & SONS lub z minimalistyczną torebką naramię VAN GRAAF/CALVIN KLEIN do produkcji której wykorzystano materiały z recyklingu. Jej proste, ale atrakcyjne wzornictwo sprawi, że ten dodatek z opcjonalnym paskiem na ramię będzie można dopasować do każdej stylizacji.

i Autor: materiały prasowe Van Graaf

Elegancja w męskiej garderobie jesienią daje właściwie nieograniczone możliwości. Eksperci marki VAN GRAAF proponują w tym sezonie postawić na ekologiczną modę. Świetnie sprawdzi się bawełniana, błękitna koszula marki VAN GRAAF/OLYMP LUXOR MODERN FIT, którą warto zestawić z eleganckimi spodniami biznesowymi. To ponadczasowy klasyk wykonany z materiału ze stretchem z recyklingu. Cały look polecamy uzupełnić mokasynami z czystej skóry VAN GRAAF/CLARKS w odcieniu jasnego brązu.

Dla Pań, które cenią sobie elegancję, ale na co dzień stawiają na klasyczne outfity proponujemy koszulkę w paski z długim rękawem od VAN GRAAF/ GANT. Fakt, że została wykonana z bawełny sprawia, że jest przytulna i niezastąpiona w codziennej stylizacji. Do niej zdecydowanie warto dobrać wełniany szalik z długimi frędzami, który świetnie sprawdzi się w chłodniejsze dni. Cały look proponujemy uzupełnić o spodnie jeansowe ze stretchem z dodatkiem bawełny VAN GRAAF/MAC, które podkreślą figurę.

U Panów klasyczną stylizację stworzą bawełniana szara koszulka polo VAN GRAAF/TOMMY HILFIGER zestawiona z ciepłym swetrem z kołnierzykiem polo z zamkiem błyskawicznym od VAN GRAAF/FINSHEY & HARDING. Wysokiej jakości mieszanka bawełny z dodatkiem kaszmiru nadaje mu elegancki wygląd i podkreśla jego ekskluzywny charakter. Cały look warto uzupełnić skórzanymi butami, których podwyższona cholewka i wyrazista podeszwa nadadzą całej stylizacji odrobiny elegancji.

Na nieco cieplejsze jesienne dni, gdy marzy Wam się sportowy look, eksperci marki VAN GRAAF polecają Paniom dresowy zestaw - bawełnianą bluzę z finezyjnym kołnierzem VAN GRAAF/MARIE LUND oraz dresowe spodnie tej samej marki, które są idealne do wypoczynku. Cały look warto uzupełnić o damski bucket hat z lekkim wyściełaniem i napisami na całej powierzchni, który wyróżnia się wyjątkowo nowoczesnym stylem.

