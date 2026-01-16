Czekoladowy brąz i bordo na karnawał: propozycje od Blaa

Materiały prasowe
2026-01-16 14:47

Choć karnawał przyzwyczaił nas do dominacji czerni i srebra, w tym sezonie stawiamy na cieplejszą, bardziej zmysłową paletę barw. Na pierwszy plan wysuwają się głębokie odcienie czekolady oraz szlachetne burgundy, które redefiniują pojęcie karnawałowego looku. Marka Blaar interpretuje te trendy, łącząc nasycone barwy z architektoniczną formą dopasowaną do sylwetki petite. W centrum uwagi znajdują się modele, które pozwalają na zabawę dodatkami: sukienka Lenti oraz marynarka Shoya.

Ciepłe tony zamiast małej czarnej

 Wybór brązu czy burgundu na wieczorne wyjście to decyzja o stylizacji, która jest mniej oczywista niż czerń. Sukienka Lenti doskonale wpisuje się w nurt "warm minimalism", a model ten dostępny jest zarówno w głębokim brązie, jak i nasyconym bordo, co pozwala na idealne dopasowanie kreacji do typu urody i osobistych preferencji, pozostając w samym centrum modowych trendów. Niezależnie od wybranego odcienia, kluczowa pozostaje tu konstrukcja dedykowana kobietom petite. Precyzyjne cięcia sprawiają, że sukienka nie wymaga nadmiernych ozdobników – broni się szlachetnym krojem i kolorem, który w sztucznym świetle nabiera głębi.

- W konstrukcji sukienki Lenti cała góra jest skrócona, dzięki czemu talia wypada dokładnie tam, gdzie powinna, a materiał nie marszczy się na biodrach. W przeciwieństwie do standardowych krojów sukienek, zmieniamy też szerokość ramion i konstrukcję pachy, tak aby sukienka nie opadała i nie krępowała ruchów. – mówi Ida Gospodarczyk, projektantka i założycielka marki Blaar.

Marynarka jako element kreacji

Trend na "office siren" ewoluuje w stronę wieczorowej elegancji, w której garnitur odgrywa główną rolę. Model Shoya to propozycja dla kobiet, które szukają wielozadaniowej marynarki pasującej zarówno do eleganckich spodni, jak i sukienki. W zestawieniu ze spodniami Espe, ostre cięcia marynarki Shoya nadają sylwetce nowoczesnego charakteru, a przy połączeniu z sukienką Lenti marynarka przełamuje stylizację tworząc nonszalancki look. To element garderoby, który w wersji petite zyskuje na znaczeniu – odpowiednio skrojone ramiona i długość rękawów sprawiają, że stylizacja wydłuża i optycznie wyszczupla sylwetkę.

 Detal budujący sylwetkę: pasek Ezra

 Wraz z modą na lata 90. i estetykę vintage, do łask wracają paski noszone na marynarki lub sukienki, mocno akcentujące talię. W ten trend idealnie wpisuje się Pasek Ezra – detal, który można „spiąć” całą stylizację – dosłownie i w przenośni. Dostępny w modnych kolorach – brązie i burgundzie – oraz klasycznej czerni – pozwala na stworzenie spójnego, monochromatycznego looku. W karnawałowych stylizacjach opartych na czekoladowych i burgundowych tonach, pełni podwójną rolę – subtelnego akcentu biżuteryjnego i elementu konstrukcyjnego, który harmonijnie dopełnia look, podkreślając sylwetkę bez dominowania nad całością.

 Karnawał w duchu "Quiet Luxury"

 Tegoroczne propozycje marki Blaar to dowód na to, że karnawał nie musi oznaczać krzykliwości. Sukienka Lenti, marynarka Shoya czy pasek Ezra tworzą spójną, kapsułową bazę, która czerpie z ponadczasowej palety barw. To moda, która stawia na jakość, głębię koloru i perfekcję techniczną, dedykowaną świadomym konsumentkom poszukującym ubrań idealnie dopasowanych do ich wzrostu.

