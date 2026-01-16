Czekoladowy brąz i bordo na karnawał: propozycje od Blaa

Ciepłe tony zamiast małej czarnej

Wybór brązu czy burgundu na wieczorne wyjście to decyzja o stylizacji, która jest mniej oczywista niż czerń. Sukienka Lenti doskonale wpisuje się w nurt "warm minimalism", a model ten dostępny jest zarówno w głębokim brązie, jak i nasyconym bordo, co pozwala na idealne dopasowanie kreacji do typu urody i osobistych preferencji, pozostając w samym centrum modowych trendów. Niezależnie od wybranego odcienia, kluczowa pozostaje tu konstrukcja dedykowana kobietom petite. Precyzyjne cięcia sprawiają, że sukienka nie wymaga nadmiernych ozdobników – broni się szlachetnym krojem i kolorem, który w sztucznym świetle nabiera głębi.

- W konstrukcji sukienki Lenti cała góra jest skrócona, dzięki czemu talia wypada dokładnie tam, gdzie powinna, a materiał nie marszczy się na biodrach. W przeciwieństwie do standardowych krojów sukienek, zmieniamy też szerokość ramion i konstrukcję pachy, tak aby sukienka nie opadała i nie krępowała ruchów. – mówi Ida Gospodarczyk, projektantka i założycielka marki Blaar.

i Autor: Blaar/ Materiały prasowe

Marynarka jako element kreacji

Trend na "office siren" ewoluuje w stronę wieczorowej elegancji, w której garnitur odgrywa główną rolę. Model Shoya to propozycja dla kobiet, które szukają wielozadaniowej marynarki pasującej zarówno do eleganckich spodni, jak i sukienki. W zestawieniu ze spodniami Espe, ostre cięcia marynarki Shoya nadają sylwetce nowoczesnego charakteru, a przy połączeniu z sukienką Lenti marynarka przełamuje stylizację tworząc nonszalancki look. To element garderoby, który w wersji petite zyskuje na znaczeniu – odpowiednio skrojone ramiona i długość rękawów sprawiają, że stylizacja wydłuża i optycznie wyszczupla sylwetkę.

i Autor: Blaar/ Materiały prasowe

Detal budujący sylwetkę: pasek Ezra

Wraz z modą na lata 90. i estetykę vintage, do łask wracają paski noszone na marynarki lub sukienki, mocno akcentujące talię. W ten trend idealnie wpisuje się Pasek Ezra – detal, który można „spiąć” całą stylizację – dosłownie i w przenośni. Dostępny w modnych kolorach – brązie i burgundzie – oraz klasycznej czerni – pozwala na stworzenie spójnego, monochromatycznego looku. W karnawałowych stylizacjach opartych na czekoladowych i burgundowych tonach, pełni podwójną rolę – subtelnego akcentu biżuteryjnego i elementu konstrukcyjnego, który harmonijnie dopełnia look, podkreślając sylwetkę bez dominowania nad całością.

i Autor: Blaar/ Materiały prasowe

Karnawał w duchu "Quiet Luxury"

Tegoroczne propozycje marki Blaar to dowód na to, że karnawał nie musi oznaczać krzykliwości. Sukienka Lenti, marynarka Shoya czy pasek Ezra tworzą spójną, kapsułową bazę, która czerpie z ponadczasowej palety barw. To moda, która stawia na jakość, głębię koloru i perfekcję techniczną, dedykowaną świadomym konsumentkom poszukującym ubrań idealnie dopasowanych do ich wzrostu.