Czerwień na ustach - nieśmiertelny trend, który króluje jesienią 2025

Siła czerwieni tkwi w jej uniwersalności. Paleta jej odcieni jest niezwykle bogata, co sprawia, że każda kobieta może znaleźć idealną czerwień dla siebie – od jasnych, soczystych tonów, po głębokie, burgundowe wina. Niezależnie od karnacji czy typu urody, odpowiednio dobrany odcień czerwieni potrafi podkreślić naturalne piękno i dodać blasku.

Jesień i zima 2025/2026 przynoszą ze sobą szczególne trendy w czerwonych odcieniach. Projektanci mody, tacy jak Alainpaul, Tom Ford oraz Simone Rocha, lansują na swoich wybiegach ciemniejsze i bardziej przygaszone wersje czerwieni. Królują bordo, wino, odcienie złamane subtelnym różem lub ciepłym pomarańczem. Te złożone barwy dodają stylizacjom głębi i wyrafinowania, idealnie wpisując się w chłodniejszą aurę nadchodzących miesięcy.

Jak nosić czerwoną szminkę jesienią i zimą?

Postaw na mat: W chłodniejszych miesiącach matowe wykończenie czerwonej szminki prezentuje się szczególnie elegancko i nowocześnie.

Minimalistyczny makijaż: Intensywny kolor ust najlepiej wygląda w towarzystwie stonowanego makijażu oczu. Delikatna kreska eyelinerem i wytuszowane rzęsy w zupełności wystarczą.

Zadbaj o kontur: Aby uniknąć rozmazywania się szminki i nadać ustom idealny kształt, warto użyć konturówki w zbliżonym odcieniu.

Pielęgnacja przede wszystkim: Czerwona szminka potrafi podkreślić wszelkie niedoskonałości ust, dlatego ważne jest ich regularne nawilżanie i peelingowanie.

Nie bój się eksperymentować z różnymi odcieniami czerwieni! Odkryj ten, który najlepiej podkreśli Twoją urodę i sprawi, że poczujesz się pewnie i stylowo przez całą jesień i zimę 2025/2026. Czerwona szminka to więcej niż tylko kosmetyk - to symbol siły i kobiecości, który zawsze jest na czasie.

NARS Powermatte Lip Pigment - Pomadka do ust w płynie

Lekka, wyjątkowo miękka, niewysuszająca formuła Powermatte Lip Pigment pozwala na maksymalnie komfortowe, matowe wykończenie. Intensywna pigmentacja, zapewni Twoim ustom lekki, bardzo mocno nasycony i długotrwały kolor.

i Autor: NARS/ Materiały prasowe

SEPHORA COLLECTION Cream Lip Stain - Matowa pomadka w płynie

CREAM LIP STAIN to matowa pomadka, która otula usta ultracienką warstwą koloru, ultra matową, ultra napigmentowaną. Rezultat makijażu, który zapewnia sukces od ponad 10 lat, pozostaje ten sam. Ikoniczne połączenie: siła matowości, intensywna pigmentacja i wydajność formuły bez przenoszenia.

i Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe Sephora

HOURGLASS Unlocked Soft Matte Lipstick - Pomadka do ust

Innowacyjna pomadka do ust tworząca równą warstwę w intensywnym kolorze i matowym wykończeniu utrzymującym się cały dzień. Zawiera regenerujące składniki wygładzające usta i przygotowujące je do dalszego makijażu. Lekka i jedwabista konsystencja rozprowadza się bez wysiłku, tworząc jednolitą warstwę, która nie rozmazuje się ani nie zostawia śladów.