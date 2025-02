Czy można powiedzieć ”kocham Cię” zapachem?

Legendarne perfumy w nowej odsłonie. Promienny zpaach, który zaparasza do świata światła

Ponad 60% Polaków świętuje walentynki, a aż 30% na prezent dla partnera wybiera perfumy. To nie przypadek, że zapachy od lat zajmują czołowe miejsce wśród najpopularniejszych upominków miłosnych, wyrażając emocje i budząc wspomnienia. Warto zatem tego dnia sięgnąć po prezent, który mówi więcej niż tysiąc słów – zapach, który rozbudza emocje i pozostaje w pamięci na zawsze. Gisada zaprasza do świata niezapomnianych doznań dzięki dwóm kompozycjom, które będą idealnym wyborem na walentynki: Ambassadora dla niej i Ambassador Intense dla niego.

Dla niej — Ambassadora

Ten zapach to esencja kobiecości – zmysłowy, elegancki i wyrazisty. Idealny dla kobiety, która wie, czego chce i wciąż potrafi zaskoczyć. Ambassadora to harmonia soczystych owoców, kwiatowej delikatności i otulającej słodyczy. Te perfumy to manifest osobowości, która pragnie wyjść na pierwszy plan i zauroczyć każdego, kto poczuje ich aromat.

Nuty zapachowe Ambassadory:

GŁOWA: mandarynka, różowy pieprz, jagoda, liście fiołka

SERCE: kwiat pomarańczy, frezja, jaśmin, drzewo kaszmirowe

BAZA: wetyweria, wanilia, drzewo sandałowe, piżmo, cukier puder

Dostępne w perfumeriach Douglas w cenie 389 zł za 50 ml.

i Autor: materiały prasowe GISADA

Dla niego — Ambassador Intense

To zapach mężczyzny, który intryguje i fascynuje – jest jak nieodkryta tajemnica. Jego twarzą został włoski aktor Michele Morrone, znany między innymi z filmu „365 dni”. Ambassador Intense to kompozycja stworzona dla tych, którzy pragną wyróżniać się stylem. Świeże, pikantne nuty głowy przechodzą w zmysłowe akordy maliny i cynamonu, by zakończyć się głębią wanilii i skóry.

Nuty zapachowe Ambassador Intense:

GŁOWA: bergamotka, mandarynka, grejpfrut, absolut lawendy, kardamon gwatemalski, różowy pieprz, żywica elemi, ekstrakt z imbiru, ekstrakt CO2 kadzidłowy, gałka muszkatołowa, lukrecja, akord ozonowy

SERCE: malina, karmel, frezja, egipski geranium, jaśmin, orchidea, goździk, cynamon, heliotrop

BAZA: fasolka tonka, wanilia, skóra, paczula, wetyweria Haiti, drzewo kaszmirowe, bursztyn, labdanum, mech dębowy, piżmo

Dostępne w perfumeriach Douglas w cenie 520 zł za 50 ml.

