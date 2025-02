Mówią, że te perfumy pasują każdej kobiecie. W promocji Rossmanna kupisz je za mniej niż 80 zł. Oferta zaraz się skończy. Esencjonalny zapach orientalnej wiśni

Nowe promocje w Rossmannie. Zmysłowe perfumy na wiosnę 2025 za mniej niż 80 zł

Nadchodząca wiosna to czas, gdy w zapachach będziemy sięgać po lżejsze, bardziej romantyczne kompozycję. Kiedy na drzewach pojawiają się pierwsze liście w perfumiarstwie dominować zaczynają lekkie i nieco bardziej kwiatowe zapachy. W tym sezonie kontynuujemy trendy z zimy, gdzie jednym z najbardziej pożądanych aromatów w świecie perfumy była wanilia. Odpowiednie połączenie wanilii może sprawić, że zapach nie będzie banalny i mocno słodki. Takie też są perfumy dla kobiet z najnowszej promocji Rossmanna. To unikalny zapach, który pasuje każdej kobiecie. Jest klasyczny, ale jednocześnie wyczuwalny jest w nim zmysłowy i nieco orientalny twist. Woda perfumowana dla kobiet SORVELLA CHRY to przepiękne opowiadanie o zapachach, które uwodzi już od pierwszego użycia. W promocji Rossmanna SORVELLA CHRY kupisz za 77,99 zł za flakon 50 ml.

Woda perfumowana SORVELLA CHRY z promocji Rossmanna to wyjątkowa podróż w świat zapachów. To hipnotyzujący aromat łączący w sobie świat romantyzmu z nieco pieprznym i zadziornym światem orientu. Odpowiada za niego orientalno-wiśniowa esencja, która na skórze przełamywana jest zapachem paczuli, wetywerii, drzewa sandałowego , cynamonu oraz goździków. Sercem zapachy jest wspomniana wiśnia, jaśmin, śliwka oraz róża turecka. W nutach głowy wyczuwamy słodkie migdały, likier oraz wanilię. SORVELLA CHRY to bogata kompozycja, która uzależnia. Dzięki mnogości aromatów praktycznie każdy wyczuje w niej to, co mu się spodoba. To trójwymiarowy zapach, który sprawdzi się zarówno na co dzień, jak i na wieczorowe wyjścia. SORVELLA CHRY w promocji Rossmanna kosztuje 77,99 zł, a oferta obowiązuje tylko do 18 lutego.

