Coraz więcej Polaków kupuje z aplikacją Rossmann PL

Coraz więcej osób korzysta z aplikacji Rossmann PL w drogeriach. Rośnie również częstotliwość jej używania, bowiem pełni ona rolę „asystenta” na zakupach. Przypomina o kuponach zniżkowych, naszych ulubionych produktach w promocji, daje możliwość zakupów Rossmann GO (bez konieczności podchodzenia do kasy, wygodna płatność przez telefon). Klienci bardzo chętnie korzystają z funkcji i akcji, które dają im oszczędność na zakupach w Rossmannie – „Kupon za uśmiech” oraz „Cena z apką”.

„Kupon za uśmiech” – wystarczy wybrać odpowiedni kafelek w apce i uśmiechnąć się do telefonu. Po chwili wyświetli nam się informacja o specjalnej ofercie. Kupon można zrealizować w drogerii stacjonarnej do końca danego dnia. Każdego dnia (z wyjątkiem niedziel i świąt) od godziny 6:00 można, uśmiechając się do telefonu, zdobyć nowy kupon, z innymi produktami. Na użytkowników (zarejestrowanych w Klubie Rossmann) czekają kupony rabatowe z atrakcyjnymi promocjami: 1+1, 2+1 lub 2+2.

„Cena z apką” – to promocyjne ceny na wybrane, specjalnie oznaczone produkty. Należy ich szukać na półkach, w aplikacji i na stronie internetowej. Żeby kupić wybrany produkt w niższej cenie wystarczy zeskanować aplikację przy kasie, skorzystać z zakupów z funkcją Rossmann GO lub zrobić zakupy w drogerii internetowej Rossmann.