Tylko do soboty kupisz bestsellerową odżywkę do włosów w promocji Rossmanna za 14 zł. Efekt tafli na włosach już po pierwszym użyciu. "Najlepsza odżywka w historii"

GUESS prezentuje: "The Creation of a Diva"

Tylko do soboty kupisz bestsellerową odżywkę do włosów w promocji Rossmanna za 14 zł

Gładkie i lśniące włosy są marzeniem wielu kobiet. Nic zatem dziwnego, że tak się o nie troszczymy, stosując najróżniejsze kosmetyki: odpowiednie dla nas szampony, odżywki i maski, czy olejki. Oczywiście w tym, jak prezentują się nasze włosy, dużą rolę odgrywają zarówno geny, wpływające na porowatość włosów, jak i dobrze dobrana do pasm pielęgnacja. Dlatego ta promocja w Rossmannie z pewnością ucieszy tysiące Polek, gdyż uwielbiane przez nie kosmetyki do pielęgnacji włosów marki Only Bio są teraz dostępne w niższych cenach. A w tej wyjątkowej ofercie znalazła się między innymi bestsellerowa odżywka emolientowa, która daje efekt perfekcyjnego wygładzenia włosów już po pierwszym zastosowaniu. Jej cena jest naprawdę zachęcająca, gdyż w promocji kosztuje jedynie 14,99 zł zamiast 22,99 zł. Kosmetyki do włosów marki Only Bio rzadko pojawiają się w promocji Rossmanna, dlatego warto pędzić do drogerii, aby uzupełnić swoją kosmetyczkę.

Odżywka z Rossmanna daje efekt tafli na włosach już po pierwszym użyciu. "Najlepsza odżywka w historii"

Odżywka emolientowa Only Bio, którą można teraz nabyć w ramach promocji Rossmanna to jeden z najchętniej kupowanych kosmetyków tego typu. Nic dziwnego - daje efekt idealnego wygładzenia włosów już po pierwszym zastosowaniu. Dzięki niej pasma wyglądają niczym tafla wody. Dedykowana jest posiadaczkom szorstkich, puszących oraz plączących się włosów. Nawilża pasma, domyka ich łuski, dzięki czemu stają się miękkie i błyszczące.

"Fantastyczna! Działa cuda przy trudniejszych włosach"

"Najlepsza odżywka, jaką miałam. Cudowny zapach"

"Najlepsza odżywka w historii. Włosy przepięknie pachną jeszcze dzień po użyciu, świetnie wygładza i zmiękcza"

- piszą zachwycone odżywką emolientową Onbly Bio kobiety.

i Autor: Rossmann Odżywka emolientowa w Rossmann

Autor: