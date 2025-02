Legendarne perfumy w nowej odsłonie. Promienny zpaach, który zaparasza do świata światła

MY WAY EAU DE PARFUM YLANG to kompozycja pełna światła. Kwiatowo-owocowy zapach wywołuje uczucie podnoszącego na duchu optymizmu dzięki soczystemu akordowi mango i orzeźwiającemu akordowi wody kokosowej. Nuty ylang-ylang mieszają się z urzekającym aromatem bukietu białych kwiatów i kuszącą tuberozą w sercu, a wszystko to otulone uzależniającym ciepłem wanilii bourbon premium. Ta harmonijna mieszanka tworzy wyjątkowe i niezapomniane doznania zapachowe, oddając esencję charakterystycznego zapachu MY WAY.

Promienne i podnoszące na duchu połączenie owoców oraz kwiatów

Nowy zapach został stworzony przez mistrzów perfumiarstwa Carlosa Benaïma i Pascala Gaurina. MY WAY EAU DE PARFUM YLANG interpretuje kompozycję MY WAY przez wypełniony światłem, promienny i kwiatowy pryzmat. Zapach, który uosabia optymizm, przypominając, że każda ścieżka, którą wybierasz, każdy krok, który stawiasz, jest pełen niesamowitych możliwości.

MY WAY EAU DE PARFUM YLANG otwiera się soczystą, radosną owocową nutą, która wraz z pysznym mango odsłania zupełnie nowe oblicze MY WAY. Dojrzała, soczysta słodycz jest smakowitym dodatkiem do akordów otwierających zapach, podczas gdy pikantno-cytrusowy olejek imbirowy dodaje figlarnej, podnoszącej na duchu energii, niczym promień słońca. Te wyraziste nuty mieszają się z charakterystycznym dla MY WAY olejkiem z bergamotki i delikatnym bukietem białych kwiatów.

W sercu MY WAY EAU DE PARFUM YLANG pojawia się urzekający kontrast. Orzeźwiający akord wody kokosowej wprowadza pysznie mleczny, roślinny akcent. Przeplata się z ylang-ylang, rozkwitając kremowym, świetlistym ciepłem i nutami kwiatowymi, tworząc charakterystyczny zapach: promienny i uzależniający. Absolut serca tuberozy ze swoim bogatym, białym bukietem kwiatowym, dodaje zapachowi MY WAY odrobinę klasycznej elegancji i zmysłowości.

Uzależniająca moc akordu wody kokosowej jest dodatkowo wzmocniona przez nuty bazy: drzewne aromaty olejku cedrowego przeplatają się z nostalgiczną słodyczą wanilii bourbon premium z Madagaskaru. Dopełnieniem całości jest białe piżmo.

Nuty głowy: mango, olejek imbirowy, olejek z bergamotki, białe kwiaty

Nuty serca: woda kokosowa, ylang-ylang, tuberoza

Baza: olejek cedrowy, wanilia bourbon premium z Madagskaru, białe piżmo

Nowy talizman w koralowym odcieniu

Nowy flakon w koralowym odcieniu ukazuje podróż MY WAY w świeżym, inspirującym świetle. Butelka ma charakterystyczną kwadratową, ale zaokrągloną formę MY WAY, a jej przezroczyste szkło pozwala prześwitywać zawartości. Flakon zwieńczony gładką, zaokrągloną nasadką przypominającą talizman, odzwierciedla skąpany w słońcu odcień zapachu. Złoty pasek z wygrawerowanym napisem „Giorgio Armani” otacza zakrętkę, a koralowa wstążka zdobi szyjkę, dodając elegancji. Flakon reprezentuje nowy, radosny aspekt serii MY WAY, nawiązując do owocowej świetlistości zapachu.

i Autor: materiały prasowe Armani

Wiele sposobów, żeby być sobą

Kolekcja MY WAY składa się z pięciu kolorowych, urzekających zapachów, z których każdy interpretuje tę drogę na swój własny, niepowtarzalny sposób.

Oryginalny, współczesny kwiatowy zapach MY WAY EAU DE PARFUM charakteryzuje się mocnym bukietem jasnych, białych kwiatów, tworzących promienną kobiecość. Świetliste górne nuty bergamotki i białych kwiatów łączą się z sercem indyjskiej tuberozy. Baza z wanilii bourbon, drzewa cedrowego i białego piżma tworzy zapach o zniewalającej sile przyciągania, który działa jak uspokajający talizman.

MY WAY INTENSE ma wzmocnione kwiatowe serce i intensywną, drzewną ścieżkę. Nuty serca tego zapachu wykorzystują indyjską tuberozę i białe kwiaty z MY WAY EAU DE PARFUM i dodają im wzmocnionej kwiatowości. Zapach otwiera serce bergamotki z bazą, która łączy najbogatsze akordy drzewa sandałowego i wanilii bourbon.

MY WAY PARFUM tworzy silnie promienny, kobiecy efekt dzięki sercu, które łączy niebieski irys, słoneczne serce tuberozy i piżmową ambrette. Te sugestywne nuty łączą się z górnymi nutami olejku bergamotowego i bazą, która łączy drzewo cedrowe, napar z wanilii bourbon i akord białego piżma.

MY WAY EAU DE PARFUM NECTAR oddaje spontaniczną, lśniącą kobiecość dzięki owocowym akordom gruszki i rabarbaru oraz roślinnemu akordowi liści fiołka, zmieszanym z charakterystyczną dla MY WAY tuberozą.

MY WAY EAU DE PARFUM YLANG wnosi do zapachów MY WAY nowy figlarny, promienny nastrój. Zapach ten łączy słoneczne, kremowe nuty ylang-ylang z owocowym akordem mango i mlecznym akordem wody kokosowej, splecione z filarami MY WAY: sercem tuberozy, wanilią i białym piżmem.

i Autor: materiały prasowe Armani