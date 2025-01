Perfumy, które pachną jak cmentarz. Unikalny zapach dla miłośników mocnych wrażeń. Kosztują tylko 75 zł, a dostarczają zmysłowych doznań. Niczym mokra ziemia na cmentarzu

Wsyp 3 łyżki do wanny z wodą, a aromatyczna kąpiel ukoi Twoje zmysły i odpręży ciało. Skóra będzie pachnieć przez cały dzień. Naturalna sól do kąpieli

Nietypowe perfumy. Coraz częściej sięgamy po oryginalne zapachy

W ostatnim czasie świat perfumiarstwa zdominowały nietypowe zapachy. To właśnie nieco dziwne aromaty są coraz częściej wybierane. Światowej marki projektanci sięgają po tego rodzaju rozwiązania. Tom Ford ma w swojej ofercie mocne, skórzane zapachy, zaś polska marka BohoBoco oferuje perfumy o zapachu polskich ziemniaków, kawy oraz grzybów. To oryginalne kompozycje, które mają w sobie nietypowe nuty zapachowe. Przyciągają uwagę i świetnie sprawdzą się u osób lubiących wyróżniać się z tłumu. Perfumy w ostatnich latach coraz częściej odchodzą od klasycznego podziału dla niej i dla niego. Na popularności zyskują zapachy uniwersalne. Te oryginalne świetnie sprawdzą się zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn.

Perfumy o zapachu cmentarza. Pachnij jak mokra ziemia

Czy zapach mokrej ziemi ze starego gotyckiego cmentarza może sprawdzić się w formie perfum? Okazuje się, że tak. Tego rodzaju, ziemne aromaty dodają tajemniczości i kojarzą się ze starymi powieściami grozy. Woda toaletowa Lalique Encre Noire zyskała miano zapachu starego cmentarza. To bardzo unikalna kompozycja, która sprawia, że trudno przejść obok niej obojętnie. To mroczny i melancholijny zapach kojarzący się z powieściami Kinga i baśniami dla dorosłych. Pachną jak mokre drewno i ziemia z klimatycznego cmentarza z książki grozy. Mogą kojarzyć się z Drakulą i Nosferatu. Lalique Encre Noire ma być aromatem podkreślającym tajemniczość mężczyzn i ich siłę. - Pierwsze nuty drzewnej kompozycji zapachowej stanowią świeże akordy cyprysu ze szczyptą tajemniczego wetiweru. Rozgrzewające nuty haitańskiego i burbońskiego wetiweru wypełniają również serce zapachu, ustępując po chwili nutom bazy, którymi są drzewo kaszmirowe i piżmo - czytamy w opisie zapachu na stronie notino.pl. Co ciekawe, Lalique Encre Noire wcale nie jest drogim zapachem. W promocji Notino kupisz go za około 75 zł, a jego cena regularna nie przekracza 100 zł za 100 ml.

