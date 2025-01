Wsyp 3 łyżki do wanny z wodą, a aromatyczna kąpiel ukoi Twoje zmysły i odpręży ciało. Skóra będzie pachnieć przez cały dzień. Naturalna sól do kąpieli

Makijaż inspirowany perłami! To jeden z największych trendów tego sezonu

Wsyp 3 łyżki do wanny z wodą, a aromatyczna kąpiel ukoi Twoje zmysły i odpręży ciało

Chyba nie ma nic lepszego na koniec stresującego dnia, jak aromatyczna i odprężająca kąpiel. Zanurzenie się w ciepłej wodzie z dodatkiem pięknie pachnących kosmetyków nie tylko ukoi nasze skołatane nerwy, ale także pozwoli się zregenerować i wyciszyć przed snem. Dlatego wiele kobiet tak chętnie stosuje przeróżne olejki lub sole do kąpieli, która działają nie tylko na zmysły, ale także pielęgnują skórę pozostawiając ją gładką i miękką przez cały kolejny dzień. Jednak zamiast kupować gotowe kosmetyki w drogerii, warto przygotować na przykład taka sól do kąpieli samodzielnie. Będziemy mieć pewność, że jest zupełnie naturalna, a także możemy wybrać swój ulubiony zapach. Potem wystarczy wsypać dosłownie trzy łyżki do wanny z wodą, a aromatyczna kąpiel odpręży całe ciało.

Sól do kąpieli DIY. Jak ją zrobić samodzielnie?

Przepis na sól do kąpieli jest naprawdę prosty. Przygotuj 1 szklankę soli gruboziarnistej, pół szklanki soli Epsom, 2 krople kosmetycznego barwnika różowego i 5 kropli olejku eterycznego różanego, lawendowego, albo po prostu takiego jaki lubisz, rozcieńczonego wcześniej w 2 łyżkach oleju, np. ze słodkich migdałów. Wszystkie te składniki starannie wymieszaj i wsyp do słoiczka. Podczas kąpieli wsyp około trzy łyżki do wody, a aromatyczna kąpiel wypielęgnuje Twoje ciało.

Sól Epsom do kąpieli. Właściwości

Dodawanie soli Epsom do kąpieli będzie miało wspaniały wpływ na nasz organizm. Dzięki dużej zawartości siarki, magnezu oraz miedzi, składnik ten pozytywnie wpływa zarówno na skórę, jak i mięśnie, pozwala się zrelaksować, a także odtruwa i oczyszcza organizm oraz przeciwdziała wielu stanom chorobowym. Działa też przeciwzapalnie, przeciwbólowo i przeciwgrzybiczo. Kąpiele z solą Epsom doskonale zrelaksują, odprężą i poprawią metabolizm komórkowy.

Autor: