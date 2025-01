Przepiekne perfumy na wiosnę 2025. Ten zapach stanie sie Twoim podpisem

Tworzenie perfum to prawdziwa sztuka. Zestawianie ze sobą nut zapachowych jest jak gra emocjami. Od proporcji poszczególnych składników zależy, jakie obudzą w nas uczucia, wspomnienia i skojarzenia. J’OSE od EISENBERG Paris to pierwsze perfumy w portfolio marki. Wyróżnia je niepowtarzalny styl i charakter. Odzwierciedlają przede wszystkim osobowość swojego twórcy – José Eisenberga. Te propozycje zapachowe EISENBERG Paris są ucieleśnieniem miłości do sztuki w każdej postaci. Co mówią o ich autorze i o osobie, która je „nosi”?

EISENBERG Paris J'OSE dla niej to prawdziwa dawka zapachowej pokusy, która uwodzi zmysły i pozostawia niezapomniane wrażenie. Ten kultowy zapach marki jest doskonałym połączeniem elegancji i prowokacji, oferując niezwykle zmysłowy bukiet. Prowokuje nadzwyczajną nutą serca – kawy mokki i kwiatu jaśminu, szczodrze otwierających się na tajemniczą bylicę nuty głowy, na ciepłej bazie ambry.

Kompozycja zapachowa wody perfumowanej J’OSE:

NUTA GŁOWY: cytryna, bylica, mięta.

NUTA SERCA: lawenda, kawa mokka, jaśmin.

NUTA BAZY: paczula, cedr, piżmo, sandałowiec, ambra.

EISENBERG Paris JOS’E (Homme) dla mężczyzn na emocje oddziałuje tymi samymi nutami, co w wersji dla kobiet. Jednak odpowiednie proporcje poszczególnych składników mają za zadanie podkreślić i podkręcić męski temperament. Ale w tej męskiej odwadze jest też miejsce na wzruszenia. Kusi tajemniczym aromatem mięty i bylicy spoczywających na bogatej nucie serca kawy mokki, rozwijających się na ciepłej bazie ambry i paczuli.