Zmysłowe perfumy na wiosnę. Zapach, którego się nie spodziewałaś. Aromaty grzybów odkryją przed Tobą sekrety alchemii i ukrytego piękna

BOHOBOCO • PERFUME ogłasza premierę MAGIC • MUSHROOMS – wizjonerskich perfum, które ucieleśniają transformacyjną podróż jego twórcy, Dyrektora Kreatywnego marki, Michała Gilberta Lach. Ta nowa kompozycja w perfumowym portfolio to nie tylko esencja; to narracja, mistyczna podróż, która zaprasza wszystkich odkrywców do eksploracji głębin własnej świadomości i rozległości wszechświata.

Dyrektor Kreatywny Michał Gilbert Lach, tak podsumował ten nowy rozdział w historii BOHOBOCO • PERFUME, jedynej polskiej niszowej marce rozpoznawalnej na całym Świecie:

Świadomy swojego przeznaczenia i przyszłych, ogromnych zmian, które czekają mnie tuż za horyzontem zdarzeń, dzielę się z Tobą magiczną opowieścią. Ten rok przynosi ze sobą wielkie i długo oczekiwane, magiczne zmiany w moim życiu, stając się mostem łączącym rzeczywistość z niewypowiedzianymi marzeniami. Snuję opowieść tam, gdzie czas zlewa się w jedność dziesięcioleci wojaży w głąb duszy, które odbywałem pod przewodnictwem moich duchowych doradców czy ceremonialnych świętych roślin – naszych przewodników w rytualnej odysei ku głębinom świadomości. To echa ludzkiej tęsknoty za połączeniem się z ukrytą prawdą, którą odnajdujemy, wykraczając poza standardy i oddając się doświadczeniom transcendentalnym.

Ostatnie lata były dla mnie jak labirynt pełen tajemniczych rytuałów, gdzie szamańskie głosy i światła wszechświatów prowadziły moją duszę ku odnalezieniu swej esencji. Zabrało mnie to w podróże przez barwne krajobrazy wewnętrznego bytu — podróże, którymi teraz dzielę się z Tobą poprzez moje perfumy. Ten wyjątkowy, olfaktoryczny epizod “MAGICAL MOMENTUM”, który dziś oddaję w Twoje ręce - pełen niuansów, ciekawych doświadczeń, a czasem ekscentrycznych wibracji, to mój przewodnik po wymiarach czasu i przestrzeni, szamańska mikstura wszystkich doświadczeń, które stworzyły moje magiczne tu i teraz, otwierając mnie na przyszłość.

W tej niezwykłej odsłonie wielowymiarowej, olfaktorycznej kompozycji, w kolekcji BOHOBOCO • PERFUME odkrywam przed Wami jej kolejne, fascynujące oblicze. Ja jako jej twórca poczułem, że znalazłem się w momencie magicznego pędu, w którym łączy się moja przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, tworząc magiczne tu i teraz, będące zwiastunem wyjątkowych i wyśnionych wielkich zmian w moim życiu osobistym, które przyniesie ten rok. Symbolem tych doświadczeń są dla mnie wyjątkowe perfumy o niespotykanej kompozycji MAGIC • MUSHROOMS, odzwierciedlające moją duszę, niczym pamiątkowa mapa mojej wyjątkowej podróży przez transcendentalne rytuały, oddanie się duchowemu przewodnictwu i doświadczanie magicznych roślin. To wszystko doprowadziło mnie tu, do mojego magicznego roku — roku niepodobnego do innych, roku który napisze nowy rozdział w mojej historii, w którym pewnie stąpam po wytyczonej ścieżce swojego przeznaczenia. To właśnie kolejny rozdział mojej olfaktorycznej komunikacji ze światem.

BOHOBOCO MAGIC • MUSHROOMS

W otchłani wszechświatów, gdzie czas przemyka nieuchronnie, a jednocześnie pozostaje wieczny, powstało mistyczne dzieło alchemii, niesione na skrzydłach czarodziejskich roślin. Jest ono echem wędrówki w głąb własnej duszy, pulsującą symfonią rytuałów, miksturą nieoczywistych składników i wibrującej energii. Wychodząc poza granice znanego, każdy atom i każda cząstka bytu odzwierciedlają nie tylko dążenie do doskonałości, ale i wejście w ukryte głębie własnej świadomości, które duchowe rytuały uchylają przed nami. Każdy poszukuje cząstki magii w swoim życiu, dla każdego będzie to oznaczać coś innego, głębokiego, mistycznego. Magiczne Grzyby, obecne w wielu kulturach, pomagają łączyć to, co znane z tym, co nieodkryte, wzmacniając nas, odżywiając naszą duszę i umożliwiając rozwinięcie skrzydeł. A duchowe rytuały są̨ dla wielu pomostem pomiędzy światem realnym, a światem mistycznym.

Bramy percepcji MAGIC • MUSHROOMS otwierają nuty głowy - wyciszający cyprys, energetyczny grejpfrut i uzdrawiający kardamon. Serce pulsuje ekscentrycznym rytmem magicznych grzybów i czarnej porzeczki, spowite ziołami i enigmatyczną energią roślin dawany, ylang-ylang i pełnej wyższej świadomości konopi. Każda esencja jest kluczem pozwalającym zbliżyć się do własnego wnętrza, gdzie dzięki niesamowitej mocy tymianku, lawendy, goździka i nieśmiertelnika, magia przeplata się z codziennością. To ścieżka prowadząca do duszy, gdzie pod spodem, w cieniu nut likierowych, patchouli, wetiweru i mchu skrywa się obietnica głębszych wymiarów bytu.

