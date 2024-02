i Autor: Materiały prasowe Bobby Brown

Dodaj sobie witamin. Sprawdź, czego potrzebuje Twoja skóra

Odśwież swoją rutynę pielęgnacji z kolekcją Vitamin Enriched, dla nieskazitelnej skóry każdego dnia - przez cały dzień. Nasza kolekcja Vitamin Enriched zawiera— Nowe Vitamin Enriched Smoothing Serum, Vitamin Enriched Face Base, Vitamin Enriched Eye Base, Vitamin Enriched Skin Tint SPF 15 oraz Vitamin Enriched Pressed Powder - wszystkie stworzone na bazie składników, które pomogą Ci uzyskać naturalny wygląd i piękną cerę wygląd bez zbędnego wysiłku. More beauty, less makeup (and effort)!

NOWE VITAMIN ENRICHED SMOOTHING SERUM BOBBI BROWN Nowe Vitamin Enriched Smoothing Serum to pierwszy krok w zatwierdzonej przez artystów i wzbogaconej witaminami rutynie pielęgnacji. To niezwykłe serum i rozświetlająca esencja w jednym, które nie tylko nawilża skórę w nocy, ale tworzy idealną bazę dla świeżego i nieskazitelnego makijażu przez cały dzień. Dlaczego go kochamy: Składniki Naturalnego Pochodzenia: Lekkie, mleczne serum-esencja, wzbogacone składnikami, takimi jak HydroGlow Fruit Complex, Witamina C i Niacynamid (B3), działa jak zastrzyk nawilżenia, wygładzenia i rozjaśnienia dla Twojej skóry. Blask Wzbogacony Witaminami: To nie tylko serum, ale prawdziwa kuracja witaminowa dla skóry. Odżywia i pielęgnuje, pozostawiając świeży, promienny blask. W połączeniu ze wzbogaconą witaminami VE Face Base doskonale przygotowuje skórę, sprawiając, że makijaż wygląda gładko i naturalnie. i Autor: Materiały prasowe Bobby Brown VITAMIN ENRICHED FACE BASE BOBBI BROWN Pielęgnacja stworzona pod makijaż! Nasza najpopularniejsza baza nawilżająca wzbogacona witaminami natychmiastowo dostarcza skórze odżywienia, nawilża ją i przygotowuje do nałożenia makijażu, zapewniając jego nieskazitelny wygląd. To kompleksowe przygotowanie skóry pod makijaż w jednym roku, które łączy w sobie skuteczność bazy z wygodą kremu nawilżającego. Nieprzypadkowo co 12 sekund na całym świecie jedna z nich znajduje nowego właściciela!* Za co ją kochamy: Odżywcze Witaminy: Mieszanka witamin B, C i E to prawdziwy zastrzyk składników odżywczych dla Twojej skóry. Zdrowe Nawilżenie: Nasz kompleks nawilżający zawiera kwas hialuronowy, skwalan i masło shea, dzięki czemu działa jak natychmiastowy zastrzyk nawilżenia, odżywienia przez co skóra zyskuje naturalny, zdrowy blask. Komfortowa Tekstura: Bogate, a jednocześnie lekkie i szybko wchłaniający się krem doskonale otula skórę i działa jak doskonała baza pod makijaż, utrzymując go gładkim i nieskazitelnym. Kultowy Zapach: Delikatna nuta grejpfruta i geranium pozostawia na skórze przyjemny, unoszący się zapach. To nie tylko pielęgnacja, to także chwila relaksu dla zmysłów! VITAMIN ENRICHED EYE BASE BOBBI BROWN Wielozadaniowa VE Eye Base to prawdziwa rewolucja dla skóry, która w mgnieniu oka nawilża, odżywia, rozjaśnia i niweluje drobne zmarszczki. Jest jednocześnie lekka w konsystencji, acz bogata w składniki odżywcze, dzięki czemu tworzy idealną bazę do aplikacji korektora i kolejnych etapów makijażu. Za co ją kochamy: Natychmiastowe i Długotrwałe Nawilżenie: Kwas hialuronowy i masło shea to dynamiczny duet, który zapewnia błyskawiczne nawilżenie oraz długotrwałe uczucie świeżości, przez cały dzień. Odżywcze Składniki: Nasza formuła to prawdziwy eliksir dla skóry w okolicy oczu. Witamina A redukuje drobne zmarszczki, Witaminy B3 i C niwelują cienie, Witamina E działa antyoksydacyjnie, a kofeina pomaga zredukować opuchliznę pod oczami. Lekka Tekstura: Lekka i szybko wchłaniająca się tekstura działa natychmiast! Idealnie komponuje się z korektorem, tworząc bezproblemową bazę dla makijażu okolicy oka. VITAMIN ENRICHED SKIN TINT SPF 15 BOBBI BROWN Wzbogacony witaminami Vitamin Enriched Skin Tint SPF 15 daje z siebie wszystko już od pierwszego nałożenia — łącząc nawilżenie naszego bestsellerowej bazy z wyrównaniem kolorytu skóry. Więcej odżywienia i mniej krycia - a to dzięki lekkiej konsystencji, która zapewnia naturalnie wykończenie. Elastyczna formuła niweluje niedoskonałości i dopasowuje się do różnych odcieni skóry dzięki 18 idealnie dopasowanych odcieni utrzymując tym samym krycie przez 12 godzin. Dzięki zawartości filtra (SPF 15) chroni i jednocześnie zapobiega uszkodzeniom UVA i UVB. Za co go kochamy: 70% składników pochodzenia naturalnego: unikatowa mieszanka Witamin B, C i E pomaga odżywić skórę, a prowitamina D i kwiat kaktusa pomagają wzmocnić jej barierę ochronną, aby utrzymać nawilżenie. Kompleks witaminy E pomaga chronić skórę przed zanieczyszczeniami z zewnątrz, kwas hialuronowy natychmiast ją nawilża, a masło shea zapewnia jej odżywienie. 18 idealnie dopasowanych odcieni: Nowa formuła dostępna jest w 18 idealnie dopasowanych odcieniach i wykorzystuje technologię Pigment-Flex ze specjalnie powlekanymi pigmentami, które pozwalają im płynnie wtapiać się w skórę i tym samym dostosowując się do jej różnych odcieni i podtonów. VITAMIN ENRICHED PRESSED POWDER BOBBI BROWN Ostatni krok do poprawienia kolorytu skóry. Nasz puder wykończeniowy z Witaminą B5 i technologią Moisture Lock pomaga natychmiastowo i długotrwale zatrzymać nawilżenie w skórze, zapewniając jednocześnie poprawę kolorytu i kontrolę wytwarzania sebum, aby zachować świeżą skórę przez cały dzień. Za co go kochamy: Zwiększone nawilżenie: Formuła, zatrzymująca nawilżane, z witaminą B5 pomaga zrównoważyć skórę, zapewniając jej świeży wygląd i odżywienie w ciągu 7 dni. 4 uniwersalne odcienie: Nowa formuła dostępna jest w 4 odcieniach, które są kompatybilne z szeroką gamą odcieni skóry. Została stworzona dzięki wieloletniemu autorytetowi w dziedzinie analizy kolorów i odcieni skóry, budowanego od 1991 roku zgodnie z naszą filozofią korygowania podtonó