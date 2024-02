Wszystko, co musisz wiedzieć o złuszczaniu skóry

O tym zabiegu pamiętamy i mówimy głównie w kontekście twarzy, ale warto działać globalnie. Konsekwentne złuszczanie niczym gumka „wymazuje” uczucie szorstkości, niedoskonałości czy szary koloryt. Jakie wyzwania stawia przed tobą twoja skóra? Znajdziemy na nie rozwiązanie. Marka tołpa.® zebrała bogatą wiedzę i doświadczenie laboratoryjne w pielęgnacji skóry peelingami, co potwierdzają niezależne badania.

WYJDŹ Z TWARZĄ

A na początek szczerze powiedz, co cechuje twoją skórę. W ten sposób najlepiej dobierzesz odpowiedni produkt złuszczający. Jest wrażliwa, alergiczna, mieszana, tłusta i trądzikowa lub ma niedoskonałości? Postaw dwa razy w tygodniu na peeling enzymatyczny - tołpa.® dermo face enzyme. peeling 3 enzymy (37,99 zł/40 ml). Działa jak peeling, ale nie zawiera ścierających drobinek ani kwasów AHA. Usuwa zrogowaciały naskórek dzięki trzem aktywnym enzymom, bez konieczności pocierania i bez dodatkowych podrażnień. Głęboko oczyszcza pory, zapobiega ich blokowaniu i zmniejsza ilość zaskórników. Reguluje rogowacenie naskórka i widocznie wygładza jego powierzchnię. Eliminuje też nawracające i uporczywe niedoskonałości, pozostawiając skórę nawilżoną, odnowioną oraz gładką w dotyku. Uwaga, w trakcie stosowania możesz poczuć niewielkie mrowienie, zaczerwienienie lub pieczenie związane z obecnością enzymów – to tylko znak, że… działa.

Zobacz także: Popularny sklep z kosmetykami zwija się z galerii handlowych. Setki osób tracą pracę. Polki kochają ich produkty i cieszą się one gigantyczną popularnością w naszym kraju

Jeśli na co dzień borykasz się z nadmiernym wydzielaniu sebum, niedoskonałościami lub trądzikiem, a skóra jednocześnie ma cechy wrażliwej lub alergicznej, wybierz tołpa® dermo face sebio+. peeling 3 kwasy (39,99 zł/50 ml). To kosmetyk, który respektuje specjalne potrzeby skóry z aktywnym trądzikiem, zapewniając równowagę pomiędzy maksymalnym działaniem złuszczającym i kojącym. W ekspresowym tempie poprawia stan skóry wyciszając trądzik zaawansowany (grudki, krostki, zaskórniki). Przeciwdziała niedoskonałościom, redukując te szczególnie uporczywe i nawracające. Zmniejsza ryzyko powstawania zmian potrądzikowych: przebarwień i blizn, jednocześnie redukując już istniejące. Złuszcza bez podrażnień, widocznego łuszczenia, suchości i dyskomfortu. Jego formuła to 15% kwasów AHA + LHA + PHA. AHA odblokowuje pory i nawilża, LHA nieinwazyjnie złuszcza i nie zaburza struktury naskórka, jednocześnie zapewniając działanie. antybakteryjne, natomiast PHA pobudza odnowę naskórka i głęboko nawilża Czujesz, że twoja skóra nie oddaje w pełni swojego naturalnego blasku? To sygnał, że potrzebuje odnowy. tołpa® my skin changer renew me peeling enzymatyczno-kwasowy z drobinkami (39,99 zł/50 ml) to unikalne połączenie SUPER MOLEKUŁ odnawiających i największa moc złuszczania na 3 poziomach: kwas AHA zmiękcza warstwę rogową, enzym granatu rozluźnia połączenia w naskórku, a kryształy różowego kwarcu mechanicznie go usuwają. Efekt? Nowa skóra, pełna blasku i równy koloryt w 10 min.

i Autor: Materiały prasowe tołpa

PROBLEM Z GŁOWY

Wiele problemów z fryzurą lub kondycją włosów mogłoby odejść w niepamięć, gdyby pielęgnację zacząć u źródła, czyli skóry głowy. Pamiętajmy, by produkty do włosów wybierać kierując się potrzebami skóry głowy, a nie samymi kosmykami. A ta, by być w dobrej kondycji – podobnie jak twarz – potrzebuje regularnego złuszczania. tołpa® dermo hair peeling. trychologiczny peeling do skóry głowy (36,99 zł/100 ml) skutecznie oczyszcza i regeneruje skórę głowy. Usuwa zrogowaciały naskórek, zanieczyszczenia i środki do stylizacji. Redukuje wydzielanie sebum (kwas glikolowy) i zapewnia długotrwałą świeżość (ekstrakt z trawy cytrynowej). Przywraca równowagę i poprawia kondycję skóry (ekstrakt z bazylii). Działa antybakteryjnie (trawa cytrynowa). Łagodzi świąd i podrażnienia (panetnol). Pobudza naturalne mechanizmy regenerujące skórę, nawilża i koi. Przygotowuje skórę na kolejne etapy pielęgnacji. Delikatny masaż przyczynia się do wzmocnienia mieszków włosowych, przez co włosy stają się grubsze, mocniejsze i mniej podatne na wypadanie. Jest bezpieczny dla włosów farbowanych i po zabiegach fryzjerskich.

i Autor: Materiały prasowe tołpa

IDŹ NA C(I)AŁOŚĆ

Uścisk dłoni wiele mówi o naszych charakterze i pewności siebie, a kondycja ich skóry o naszych pielęgnacyjnych zwyczajach bądź ich… braku. tołpa® dermo body enzyme. enzymatyczny peeling do rąk (16,99 zł/60 ml) intensywnie odnawia skórę dłoni już po pierwszym użyciu, wygładza dłonie i pozostawia je aksamitne w dotyku. Jednocześnie wyrównuje koloryt i niweluje efekt szarej skóry, zmiękcza skórki wokół paznokci i ułatwia ich usunięcie, zwiększa wchłanianie i wzmacnia działanie kosmetyków pielęgnacyjnych, a tropikalny, owocowy zapach umila stosowanie.

Gdy chcesz zadziałać globalnie, na skórę całego ciała, wypróbuj tołpa® dermo body max peel. turbo-peeling potrójna moc złuszczania, (44,99 zł/200 ml), który wygładza skórę na trzy sposoby: mechanicznie, enzymatycznie i dzięki działaniu kwasów AHA. Intensywnie odnawia usuwając zrogowaciały naskórek. Już po pierwszym użyciu daje efekt „turbo” gładkiej skóry, a ciału nadaje lekkości. Poprawia elastyczność i chroni przed wiotczeniem. Eliminuje niedoskonałości i przebarwienia na ciele, poprawia koloryt skóry i wydobywa jej naturalny blask. Przyjemnie masuje, pobudza mikrokrążenie i wspomaga eliminację cellulitu. Zapobiega wrastaniu włosków na ciele po depilacji i goleniu oraz przygotowuje skórę do lepszego wchłaniania kosmetyków pielęgnacyjnych.

i Autor: Materiały prasowe tołpa

„Proces regeneracji skóry to naturalny cykl obumierania komórek i pojawienia się nowych, który zazwyczaj trwa około 28 dni. Z wiekiem czas ten ulega wydłużeniu, skóra traci jędrność, staje się mniej elastyczna, o szarym kolorycie. Na pogorszenie się stanu skóry i zaburzenie procesu odnowy w znacznym stopniu wpływa również stres. Podniesiony poziom kortyzolu objawia się zaczerwienieniem, trądzikiem, suchością, a czasem nawet atopią. Systematyczne stosowanie peelingów stymuluje skórę do przyspieszenia procesów odnowy poprzez usunięcie martwego naskórka oraz odblokowanie porów, co korzystnie wpływa na kondycję skóry i umożliwia substancjom aktywnym lepszą penetrację. Złuszczenie zewnętrznej warstwy skóry pobudza również jej mechanizmy regeneracyjne, wpływa na wygładzanie zmarszczek, rozjaśnienie przebarwień, spłycenie blizn, ujędrnienie i zwiększenie elastyczności. W laboratoriach tołpa.® od wielu lat przygotowujemy formulacje peelingów dostosowane do potrzeb skóry twarzy, ciała oraz głowy. Naszym niekwestionowanym bestsellerem jest tołpa.® dermo face enzyme peeling 3 enzymy. Pomimo że jest to peeling enzymatyczny, bez potrzeby mechanicznego tarcia, jego skuteczność potwierdzona w badaniach aparaturowych, jest doceniana również przez wymagających klientów. Owocowe enzymy, takie jak bromelaina z ananasa i papaina z papai, oraz mikrokapsułowana keratynaza, rozpuszczają martwy naskórek intensywniej niż drobinki mechaniczne, co sprawia, że może być stosowany również do skóry skłonnej do podrażnień.” – mówi Elżbieta Denes, Kierownik działu rozwoju formulacji TORF CORPORATION.