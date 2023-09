Czy odcień skóry ma znaczenie w pielęgnacji?

Polki kochają ten korektor pod oczy. Kosztuje 17 zł, a to, co robi ze skórą to prawdziwy majstersztyk. Wygładza zmarszczki i zapewnia efekt przespanej nocy

Różne odcienie skóry, czyli jakie?

Odcień skóry zależy od ilości melaniny w jej komórkach. Melanina chroni skórę przed m.in. uszkodzeniami słonecznymi i nadaje jej niepowtarzalny odcień. Im więcej mamy melaniny, tym odcień skóry wydaje się ciemniejszy.

Istnieje pięć głównych kategorii odcieni skóry, od najjaśniejszego do najciemniejszego: jasny, średni, oliwkowy, opalony i głęboki. Kategorie te nie są jednak stałe ani ostateczne, ponieważ w każdej z nich występuje wiele zmienności i różnorodności. Możesz także mieć inny odcień skóry na różnych częściach ciała, w zależności od ekspozycji na słońce, a przede wszystkim genetyki.

Zobacz także: Te perfumy to odpowiednik kultowego zapachu Diora. Bardzo podobne nuty zapachowe, wysoka trwałość, a cena kilka razy niższa

Jakie są najczęstsze problemy skórne w przypadku różnych odcieni skóry?

Każdy odcień skóry po zetknięciu z czynnikami zewnętrzne takie jak: słońce, wiatr, zmiany temperatury, zanieczyszczone środowisko, ale także narażony na niewłaściwą pielęgnację, czy rabunkowy styl życia może zareagować inaczej. Jakie są najczęstsze problemy skórne różnych odcieni skóry? Jasna skóra ma najmniejszą ilość melaniny i dlatego jest bardziej podatna na uszkodzenia słoneczne, szybko pojawiające się oznaki przedwczesnego starzenia, zaczerwienienia, czy trądzik różowaty. Możerównież cierpieć z powodu z powodu przebarwień lub hipopigmentacji. Skóra o średnim odcieniu ma umiarkowaną ilość melaniny i jest nieco bardziej odporna na uszkodzenia słoneczne. Jednak na średniej karnacji nadal mogą wystąpić oparzenia słoneczne, szybko widoczne zmarszczki, zwiotczenie lub przebarwienia skóry, jeśli nie jest ona odpowiednio chroniona. Cera średnia może borykać się także z nierównym kolorytem skóry wynikającym z blizn potrądzikowych czy melasmy(choroba powodująca brązowe plamy na twarzy). Oliwkowa skóra ma zielonkawy odcień ze względu na wysokie stężenie hemoglobiny (białka przenoszącego tlen we krwi) w komórkach skóry. Skóra oliwkowa jest zwykle odporna na uszkodzenia słoneczne i pojawiające się oznaki starzenia, ale nadal potrzebuje skutecznej ochrony przeciwsłonecznej i nawilżenia, aby zapobiec wysuszeniu i matowieniu. Skóra o oliwkowym odcieniu może również borykać się z nierównym kolorytem skóry wynikającym z przebarwień pozapalnych (PIH), czyli ciemnienia skóry po urazie lub zapaleniu. Opalona skóra zawiera dużą ilość melaniny i jest naturalnie chroniona przed uszkodzeniami słonecznymi i pojawiającymi się oznakami starzenia, co nie znaczy, że nie potrzebuje skutecznego SPF w pielęgnacji. Na opalonej skórze mogą nadal pojawiać się plamy słoneczne, może również cierpieć z powodu nierównego kolorytu skóry na skutek zmian hormonalnych lub czynników środowiskowych wpływających na produkcję melaniny. Skóra o odcieniu głębokim zawiera największą ilość melaniny i jest najbardziej odporna na uszkodzenia słoneczne i oznaki starzenia. Jednak nadal wymaga ochrony przed słońcem i nawilżenia, aby zapobiec wysuszeniu. Przy doborze niespersonalizowanej pielęgnacji na skórze może również występować nierówny koloryt skóry z powodu przebarwień lub hipopigmentacji, które mogą być bardziej zauważalne i trudniejsze do wyleczenia w przypadku skóry o innych odcieniach.

Przewodnik po pielęgnacji dla różnych odcieni skóry

Różne odcienie skóry wiążą się z różnymi potrzebami i wyzwaniami w zakresie pielęgnacji skóry. Pierwszym krokiem w doborze pielęgnacji skóry powinno być określenie odcienia skóry. Drugim krokiem to przestrzeganie podstawowej pielęgnacji, która obejmuje oczyszczanie, złuszczanie, tonizację, nawilżanie i ochronę przeciwsłoneczną (SPF). Ta rutyna pielęgnacyjna niewątpliwie zachowa zdrowy wygląd skóry niezależnie od karnacji. Ważne jednak, aby kosmetyki dostosować do odcienia skóry np.jasna karnacja potrzebuje preparatów zawierającym antyoksydanty, działających łagodząco; osoby o średniej karnacji powinny rozważyć wprowadzenie produktów zawierających niacynamid; dla osób o oliwkowym odcieniu dobrym rozwiązaniem będą preparaty zawierające kwas azelainowy. Opalona skóra może potrzebować produktów zawierających retinoidy, a głęboka skóra może najczęściej potrzebuje kosmetyków zawierających witaminę C. Trzecim krokiem w pielęgnacji jest wykorzystanieinteligentnego urządzenia do oczyszczania twarzy, takiego jak FOREO LUNA™ 4, które może pomóc w oczyszczeniu, złuszczaniu, masowaniu oraz ujędrnianiu skóry, w zależności od rodzaju i stanu skóry. Pomoże również zwiększać wchłanianie produktów zastosowanych podczas pielęgnacji i stymulować produkcję kolagenu oraz elastyny.

Czym jest LUNA™ 4 i co może dla Ciebie zrobić?

To inteligentne urządzenie do oczyszczania twarzy, które wykorzystuje technologię T-Sonic™ do delikatnego oczyszczania, złuszczania i masowania skóry. Trzy różne modele dla różnych typów skóry: wrażliwej, normalnej i mieszanej posiadają 16 poziomów pulsacji, specjalnie zaprojektowaną główkę szczoteczki, która dopasowuje się do potrzeb Twojej skóry. LUNA™ 4 posiada również aplikację, która łączy się z telefonem przez Bluetooth i umożliwia personalizację programu pielęgnacji skóry. Dzięki niejTwoja skóra będzie dogłębnie oczyszczona, ujędrniona i gotowa na przyjęcie składników aktywnych, której dostarczysz jej w dalszej pielęgnacji.

Pielęgnacja skóry dla różnych odcieni skóry nie polega na zmianie lub ukrywaniu koloru skóry, ale na jego zaakceptowaniu i poprawie niedoskonałości. Pamiętaj, że nie ma standardowego, idealnego odcienia skóry, są tylko różne odcienie piękna, które odzwierciedlają bogactwo człowieczeństwa.

i Autor: Materiały prasowe FOREO

i Autor: Materiały prasowe FOREO