Czy przedłużanie szkodzi włosom? Pytamy ekspertkę

To mój najważniejszy kosmetyk w kosmetyczce. Bez niego nie wychodzę z domu

Piękne i długie włosy dla każdego?

Przedłużanie włosów (doczepienie nowych kosmyków do istniejącej fryzury) jest dziś mocno rozwijającym się trendem, pozwalającym odmienić look, podbudować samoocenę i poprawić samopoczucie. Na ten bezbolesny zabieg decyduje się coraz więcej Polek, w tym pań, które mają problemy z wypadającymi włosami. Od przedłużania włosów nie stronią też gwiazdy rodzimego i zagranicznego show-biznesu. Czy jednak zabieg ten jest odpowiedni dla każdego?

- Przy podejmowaniu decyzji o przedłużaniu włosów kluczowe jest to, w jakim stanie i w jakiej kondycji znajdują się nasze włosy. Istnieje kilka przeciwskazań do zabiegu. Najpopularniejszymi są nadmierne wypadanie włosów czy widoczne podrażnienia skóry głowy oraz bardzo zła kondycja włosów. W razie wątpliwości warto porozmawiać z trychologiem. Specjalista oceni stan włosów i np. zarekomenduje leczenie przed zapisem na zabieg przedłużania - tłumaczy Klaudia Duszyńska.

Zobacz także: Osobom urodzonym o tej porze roku pisany jest sukces. Ta pora roku otacza bogactwem i dostatkiem. Sprawdź, czy jesteś w tej grupie

Jeśli nasze włosy są mocno osłabione i nadmiernie wypadają, przedłużanie włosów może dodatkowo obciążyć je i pogorszyć ich stan. Zaleca się, aby włosy były w dobrym stanie przed poddaniem się zabiegowi. Co ciekawe, osoby po przebytej chemioterapii w momencie, kiedy włosy samodzielnie odrastają, mogą zdecydować się na przedłużanie włosów.

Kluczowa jest technika

Przedłużanie włosów, może być realizowane różnymi technikami. Do tych najbardziej znanych zaliczają się metody:

autorska metoda salonów Hollywood Hair „HH kKeratin Mini Bondes” i metoda ukryta: charakteryzują się spersonalizowanym przedłużaniem włosów.

keratynowa: do łączenia włosów wykorzystuje ona keratynę, będącą naturalnym składnikiem łodygi włosa.

kanapkowa: polega na przyklejaniu pasm włosów do silikonowych pasków, które następnie przykleja się do wydzielonej części włosów przy samej nasadzie.

laserowa: polega na połączeniu włosów doczepianych z naturalnymi przy użyciu lasera.

japońska: polega na wpleceniu doczepianych włosów w naturalne za pomocą krótkiego i cieniutkiego warkoczyka.

siateczkowa: polega na wykorzystaniu naturalnych włosów, które przymocowane są do specjalnej siatki.

taśmowa: polega na przyszywaniu pasm włosów do silikonowych pasków.

Wybór odpowiedniej techniki jest kluczowy. Należy pamiętać o tym, aby wybierać te, które z jednej strony dadzą naturalny efekt, a z drugiej - nie narażą przy tym kondycji włosów.

- W moich salonach włosy przedłużamy naszą autorską metodą „HH Keratin Mini Bondes”. To bezpieczny zabieg polegający na ręcznym formowaniu niewielkich, mocnych i bardzo wytrzymałych zgrzewów z naturalnej keratyny najlepszej jakości. Nie niszczy ona struktury włosa, a dzięki temu użyte podczas zabiegu pasma są wielokrotnego użytku - mówi Klaudia Duszyńska.

O sukcesie metody Hollywood Hair świadczą gwiazdy, które korzystają z usług sieci. Są to m.in. Sonia Bohosiewicz, Olga Frycz i Karolina Gilon.

Czy to bezpieczne?

Jednym z mitów pojawiających się wokół tematu przedłużania włosów jest to, iż zabieg negatywnie wpływa na kosmki. Należy jasno podkreślić, że profesjonalne przedłużanie włosów, wykonane przez doświadczonych stylistów, nie powinno powodować szkód.

- Zły dobór metody przedłużania włosów lub ich niewłaściwa aplikacja może uszkodzić cebulki włosowe, stąd powinniśmy korzystać z usług doświadczonych specjalistów. Osoby zawodowo zajmujące się przedłużaniem, profesjonalnie powinny wykonać usługę bez uszczerbku dla naszych kosmków - podkreśla Klaudia Duszyńska.

Kolejnym mitem jest przekonanie, że przedłużane włosy zawsze są zauważalne. Nowoczesne technologie i wysokiej jakości materiały pozwalają na uzyskanie bardzo naturalnego wyglądu przedłużonych włosów. Tak naprawdę właściwie wykonane przedłużanie może być praktycznie niewidoczne dla innych.

Pielęgnacja na wagę złota

Kluczowym elementem po wykonanym zabiegu jest prawidłowa oraz systematyczna pielęgnacja włosów.

- Często słyszymy, że przedłużane włosy nie potrzebują specjalnej pielęgnacji, a jest wręcz odwrotnie. Stosowanie odpowiednich produktów i preparatów, delikatne mycie, unikanie nadmiernego ciepła podczas stylizacji - to kluczowe czynniki dla utrzymania zdrowia i pięknego wyglądu przedłużonych włosów - wyjaśnia Klaudia Duszyńska.

Ekspertka zaleca stosowanie specjalnych szamponów i odżywek przeznaczonych do włosów przedłużonych oraz regularne wizyty w salonie na podciąganie włosów. Co ważne - przedłużone włosy są bardziej delikatne i wrażliwe na uszkodzenia mechaniczne, dlatego istotne jest to, aby być ostrożnym podczas ich stylizacji oraz stosować produkty chroniące włosy przed wysoką temperaturą.

Podsumowując: przedłużanie włosów samo w sobie nie musi szkodzić, jeżeli jest przeprowadzone zgodnie z zasadami profesjonalizmu i opieki nad włosami. Kluczowym elementem jest również indywidualne podejście do pielęgnacji włosów po zabiegu, co pozwoli cieszyć się pięknym wyglądem, nie narażając jednocześnie zdrowia naturalnych włosów. Ponadto istotne jest korzystanie z usług doświadczonego stylisty lub salonu.

i Autor: Materiały prasowe Klaudia Duszyńska