Czym jest kapsułowa pielęgnacja?

MINIMUM SKŁADNIKÓW, MAKSIMUM EFEKTÓW

Ten krem zawiera tylko najlepsze składniki, które nie będą obciążały skóry. W jego składzie jest m.in. 7 rodzajów Kwasu Hialuronowego, w tym ultranowoczesny fermentowany kwas hialuronowy. Wykorzystano w nim też japońską technologię „dual layer” zabezpieczającą skórę przed utratą wilgoci przez wiele godzin. Po zastosowaniu kremu skóra jest wyjątkowo gładka, świeża i jakby wypełniona od środka.

SPRAWDŹ: HADA LABO TOKYO REGENERATING Regenerator super nawilżający krem na dzień i na noc 71,99 ZŁ/50 ML

JEDEN PRODUKT, TRZY SPOSOBY APLIKACJI

W zależności od efektu, jaki chcemy uzyskać, serum możemy aplikować schłodzone w lodówce, zmrożone w zamrażarce lub w temperaturze pokojowej. Ten multi-hydrator to natychmiastowe odświeżenie i ukojenie dla skóry potrzebującej głębokiego nawodnienia i wzmocnienia. W jego formule znajdziemy 3 rodzaje kwasu hialuronowego, który działa na wielu poziomach jednocześnie: zapewnia silne uderzenie nawilżenia w głębszych warstwach naskórka, a na powierzchni tworzy naturalną barierę ochronną. Zawiera także elektrolity wzmacniające kondycję skóry.

SPRAWDŹ: PERFECTA HYALURON ICE Multi-Hydrator Serum do twarzy na noc, 31,99 ZŁ/50 ML

Zobacz także: Wspomaga odchudzanie i jest cennym źródłem żelaza. Zrywam w kwietniu i robię cudowną zupę oraz herbatę. Ta roślina ma też magiczne właściwości

(COOL)TOWE SZARE MYDŁO

Gdyby w naszej kosmetyce miał znaleźć się tylko jeden produkt myjący, postawilibyśmy na… szare mydło. Tradycyjne Polskie Szare Mydło Barwa stworzone na bazie oleju roślinnego to naturalny, delikatny produkt, dedykowany osobom o szczególnie wrażliwej skórze. Unikalny skład sprawia, że kosmetyk jest hipoalergiczny i może być bezpiecznie stosowany także przez osoby, zmagające się z alergiami. Mydło skutecznie usuwa zabrudzenia, nie podrażniając i nie uczulając delikatnej skóry. Może być stosowane do mycia nie tylko rąk, ale także całego ciała.

SPRAWDŹ: BARWA HIPOALERGICZNA HIPOALERGICZNE TRADYCYJNE POLSKIE SZARE MYDŁO W KOSTCE, 4,49 ZŁ/100 G

OCZY & USTA

Ten krem jest jak zabieg na okolice wokół oczu i ust, który ma za zadanie zwalczać zmarszczki mimiczne w tych newralgicznych miejscach. Zawiera ekskluzywną technologię ALFA 3[R] - wielowymiarowe rozwiązanie przeciwstarzeniowe pochodzenia naturalnego, skuteczniejsze niż retinol, testowane dermatologicznie i opracowane dla wszystkich rodzajów skóry, bez żadnych przeciwwskazań. Działa rewitalizująco i redukuje cienie pod oczami.

SPRAWDŹ: NUXE Nuxuriance ULTRA Krem przeciwstarzeniowy do skóry wokół oczu i ust, 206 ZŁ/15 ML

PIĘKNO OD WEWNĄTRZ

Zamiast kawy, wypij rano kolagenową formułę piękna Remé CAFFÈ LATTE o smaku orzechowym. W składzie obok VERISOLU B, witamin: A, B i C, biotyny, cynku, selenu, miedzi i manganu znajduje się kofeina - dla CAFFÈ LATTE o smaku orzechowym. Zawartość kofeiny w 1 porcji to 40 mg. Kolagenowa formuła piękna REMÉ to kompozycja bioaktywnych peptydów kolagenowych o udowodnionym w wielu badaniach działaniu oraz witamin i minerałów, które wspierają zdrowie skóry, włosów i paznokci.

SPRAWDŹ: REMÉ KOLAGENOWA FORMUŁA PIĘKNA CAFFÈ LATTE O SMAKU ORZECHOWYM, ok. 90 ZŁ/150 G/30 PORCJI

ODSTRESUJE SKÓRĘ

Cannabotech FormuGuard Cleansing Balm to balsam oczyszczający o bogatej w dobroczynne składniki formule, opracowanej, aby ograniczyć negatywny wpływ środowiska na skórę. Łagodnie usuwa codzienne zanieczyszczenia, pozostawiając cerę miękką i promienną. Balsam łączy właściwości przeciwutleniające, odżywcze i łagodzące oleju CBD oraz rewitalizującą moc naturalnych składników aktywnych zawartych w grzybach funkcjonalnych, co czyni go idealnym produktem do codziennej pielęgnacji. Pozostawia skórę nie tylko dokładnie oczyszczoną, ale także rozjaśnioną i odżywioną.

SPRAWDŹ: Cannabotech FormuGuard Skin Cleansing Balm, 119,99 ZŁ/50 ML (na wyłączność w Super-Pharm, superpharm.pl).