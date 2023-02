Czym jest kremasutra? To Cię zaskoczy

Kremowanie, smarowanie, masaż — wszystkie te czynności pobudzają ciało do działania lub relaksują po ciężkim dniu. Kosmetyki, które wybierzemy do tej pielęgnacji, jak i sposób ich wcierania to prawdziwa sztuka. Zimą, kiedy skóra szczególnie potrzebuje pielęgnacji, najlepiej wybrać kosmetyki z naturalnymi lipidami. Kosmetyki Yope zawierają tłuszcze, które pozyskiwane są z olejów i maseł roślinnych. Dzięki czemu wnikają głęboko w skórę, nie obciążając jej, za to pobudzając produkcję lipidów. W ten sposób skóra jest zabezpieczona przed utratą wilgoci i chroniona przed negatywnymi czynnikami zewnętrznymi. Yope oferuje szeroki wybór naturalnych kosmetyków bogatych w lipidy, a także podpowiada, jak je nanosić na skórę.

Pozycja 1 — szczotkowanie

Na stojąco, na siedząco, na leżąco wybierz najbardziej komfortowy sposób na szczotkowanie ciała. Zawsze jednak zaczynaj od stóp i kieruj się w górę. Szczotka do masażu na sucho pobudza ukrwienie, złuszcza martwy naskórek, poprawia sprężystość skóry i jej koloryt. Po takim masażu warto wziąć kąpiel. Letnia woda pod prysznicem to idealne przygotowanie skóry do dalszych zabiegów i pielęgnacji.

Pozycja 2 — nawilżanie

Rano nawilż ciało Balsamem Soul Earth od Yope. Jego składniki, takie jak oleje z monoi i słodkich migdałów, oliwa z oliwek czy masło shea odżywią, nawilżą i zregenerują skórę, a energizujący zapach pobudzi zmysły do działania. Wieczorem nakremuj się lub pozwól się nakremować Balsamem Yope Zimowa Noc, który zrelaksuje po ciężkim dniu, ukoi i otuli swoim delikatnym zapachem. Nakładanie balsamu również warto zacząć od stóp i kierować się ku górze. Sucha, szorstka skóra, która zimą jest szczególnie podatna na podrażnienia, będzie wdzięczna za ten dogłębnie nawilżający rytuał.

Pozycja 3 — odrobina przyjemności

Kremasutra to nie tylko smarowanie całego ciała, ale też wybranych jego części, zawsze wtedy, kiedy potrzebna jest odrobina przyjemności i nawilżenia. Krem do twarzy na noc z aktywnymi lipidami Moon Spa, który w swoim składzie ma masła marumuru i cupuacu nawilży, zrelaksuje i pobudzi regenerację komórek skóry. Zwiększy także ochronę delikatnej skóry twarzy w mroźne dni.

Olejek intymny od Yope pozwoli na odpowiednią pielęgnację miejsc intymnych, która jest równie ważna (i miła), jak pielęgnacja innych części ciała. W dodatku jest to kosmetyk multizadaniowy więc równie dobrze sprawdzi, gdy do nasmarowania różnorodnych otarć czy nawet do suchych dłoni. O te ostatnie warto zadbać także, mając zawsze przy sobie krem do rąk Osmantus i biała herbata. Dzięki temu kremasutrę można stosować w każdym miejscu, o każdej porze dnia. Zrelaksuj się,wcierając powoli krem w dłonie — głaskając, rozcierając i ugniatając je, wykonując ruchy w kierunku serca. Daj zadziałać roślinnym masłom shea i cupuacu oraz olejkowi arganowemu, a także ze słodkich migdałów. Rozkoszuj się przyjemnymi odczuciami i świeżym zapachem kremu.

Pozycja 4 — należy do Ciebie

To Ty decydujesz kiedy, gdzie i jak pozwolisz sobie na chwilę relaksu. Zima jest idealnym momentem do tego, aby rozpocząć swoją przygodę z kremasutrą, bo skóra wówczas potrzebuje szczególnego nawilżenia. Wybierz swoją ulubioną pozycję od Yope.

i Autor: Materiały prasowe YOPE