Dare 2b przedstawia nową kolekcję Torrek The Mountain Series na jesień 2025

W kolekcji znajdują się propozycje dla kobiet i mężczyzn – od specjalistycznych, wodoodpornych kurtek, przez modele ocieplane, polary z termoaktywnych tkanin, aż po spodnie i legginsy. Szeroka oferta obejmuje nie tylko różne kroje i funkcje, ale także szeroką paletę kolorystyczną. A co najważniejsze, każdy produkt zapewnia pełną ochronę i komfort podczas aktywności w terenie.

Warto zwrócić uwagę na funkcje i technologie, które oferuje kolekcja i dzięki którym produkty Dare 2b sprawdzą się w każdych warunkach. Temperatura powoli spada, a ocieplane kurtki Torrek Baffle, dzięki technologii ogrzewania Sub Zero, pozwalają skutecznie zachować ciepło - są odporne na ekstremalne zimno, przetestowane pod kątem odporności na temperatury nawet do -20 stopni.

Natomiast wypełnienie Iloft Air w lekkich kurtkach zapewnia maksymalne ciepło przy minimalnej izolacji, która jest niezwykle kompresyjna i lekka, czyli 80gm/m2.

Jednym z najbardziej wytrzymałych materiałów w kolekcji jest ARED 30K/30K - wodoodporna i oddychająca poliestrowa tkanina z recyklingu, która gwarantuje suchość nawet przy intensywnych opadach. Jej wodoodporność to 30 000 mm oraz oddychalność 30 000 g/m²/24 godziny. Należy tu wspomnieć również o 2,5-warstwowej tkaninie ARED 20/30 pochodząca z recyklingu i zapewniająca pełną wodoodporność i elastyczność (jej wodoodporność wynosi 20 000 mm).

Zaawansowane rozwiązania kolekcji Torrek to również specjalne konstrukcje - w kolekcji znajdziemy m.in. ocieplaną kurtkę Torrek Blazen, zaprojektowaną w oparciu o technologię kinematyki AEP, która zapewnia nieograniczony ruch i większy komfort dzięki elastycznemu materiałowi i ergonomicznej konstrukcji.

Dzięki zaawansowanym technologiom i przemyślanym rozwiązaniom w kolekcji Torrek, każdy produkt zapewnia niezawodną ochronę, komfort i swobodę ruchów. Ze spokojem możemy koncentrować się na sportowych wyzwaniach i czerpać z nich maksymalną satysfakcję. Dare 2b daje pewność, że każda aktywność może być w pełni bezpiecznie i zachęca, aby przełamywać granice.

i Autor: Dare 2b/ Materiały prasowe

